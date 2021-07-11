Bakan Pakdemirli: "Kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız"
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Bakan Pakdemirli: "Kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız"

Bakan Pakdemirli: 'Kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kanola ve buğday hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kanola ve buğday hasadına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi. Bakan Pakdemirli, daha sonra biçerdövere binerek kanola ve buğday hasadı yaptı.

Tekirdağ'daki ziyaretleri çerçevesinde Hayrabolu ilçesindeki Dambaslar Mahallesi'ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada kanola ve buğday hasadına katıldı. Bakan Pakdemirli, burada biçerdöver sürerek, kanola ve buğday hasat etti.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Kanolanın artık hakkını teslim etmemiz lazım. Şöyle bir hesap yapalım, çok basit. Bugün eğer ayçiçeği yerine kanola eksek Türkiye kendi kendine yeterliliğine kavuşacak. Yani ayçiçeğinde ortalama dekarda 100 kilogram yağ alırken kanoladan 150 kilogram almamız mümkün. Kanola kendi kendine yeterlilik anlamında son derece önemli. Ayçiçeği Türkiye'nin bir kültürü. Hem üretim hem tüketim kültürü ama bir yandan da kanola üretimine, bu kadar sağlıklı bir yağın üretimine daha fazla değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çiftçi açısından da üretici açısından da önemli derecede artıları olan bir ürünümüz. Kanolanın oluşan fiyatları itibarıyla baktığımız zaman çiftçinin hem kanolada hem de hububat ve buğdayda yüzü gülüyor. Son yıllarda artan desteklerin yanında bir de üretici dostu politikaları devreye koymamızla, hasat zamanından önce açıklanan fiyatlarla, TMO'nun alım fiyatlarıyla üreticimizin yüzünü güldürmeyi başardık. Allah'a şükürler olsun bugün itibarıyla hem kanolamızda hem buğdayımızda bölgemizdeki çiftçilerimizin hiçbir üründen şikayetinin olmadığını düşünüyorum. Kanolayla ilgili şöyle bir müjde vermek isterim, kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Pakdemirli: "Kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini Bakanlık olarak biz karşılayacağız" - Haberler Ekonomi
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