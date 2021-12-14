Son dakika haberi: Pakdemirli: "Bakanlık politikalarımızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz" - Haberler
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Son dakika haberi: Pakdemirli: "Bakanlık politikalarımızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış toplantısına katıldı. (1)

Son dakika haberi: Pakdemirli: Bakanlık politikalarımızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz

Son dakika haberi: Pakdemirli: Bakanlık politikalarımızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz

Son dakika haberi: Pakdemirli: Bakanlık politikalarımızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz

Son dakika haberi: Pakdemirli: Bakanlık politikalarımızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz

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AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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