Son dakika haberi: Pakdemirli: "Bakanlık politikalarımızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış toplantısına katıldı. (1)