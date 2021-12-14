Son dakika haberi: Pakdemirli: "Bakanlık politikalarımızda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış toplantısına katıldı. (1)