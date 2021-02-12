Bakan Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde oluşan hortumun verdiği zararı yerinde inceleyecek
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Bakan Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde oluşan hortumun verdiği zararı yerinde inceleyecek

12.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:36
Bakan Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde oluşan hortumun verdiği zararı yerinde inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun bölgede yol açtığı zararı yerinde görecek. Pakdemirli, hortumda zarar gören seraları da inceleyecek.

Bakan Pakdemirli, dün akşam hava muhalefeti nedeniyle bölgeye gidememişti.

700 sera doludan zarar gördü

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortum birçok ev, araç ve teknede hasarı beraberinde getirdi. Urla ilçesindeki 700 sera da doludan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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