Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi

19.08.2019 09:30

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar yönünde ilerleyen orman yangınının son durumunu ve söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere havalandı. Bakan Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle denetledi.



Kaynak: DHA