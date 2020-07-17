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Bakan Pakdemirli: "İzmir Alaçatı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Alaçatı'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Pakdemirli:
17.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Alaçatı'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, saat 16.45'te İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesindeki kırsal alanda başlayan yangına 16.55'te ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozerle müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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