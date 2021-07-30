Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında"
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Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında" -"Yangından zarar görenlerin kredi borçlarını erteleyeceğiz" Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma...

Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında"

-"Yangından zarar görenlerin kredi borçlarını erteleyeceğiz"

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yapıyor.

Bakan Pakdemirli: 'İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında'
Bakan Pakdemirli: 'İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında'
Bakan Pakdemirli: 'İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında'
Bakan Pakdemirli: 'İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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