Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında"
Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında" -"Yangından zarar görenlerin kredi borçlarını erteleyeceğiz" Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma...
Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında"
-"Yangından zarar görenlerin kredi borçlarını erteleyeceğiz"
ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yapıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı