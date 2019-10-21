Bakan Pakdemirli: İsrail ve Hollanda'ya tohum satan ülke konumuna geldik

21.10.2019 13:15

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Özellikle sebze tohumculuğunda önemli bir yeri olan İsrail ve Hollanda'ya artık tohum satan bir ülke konumuna gelmiş durumdayız" dedi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen, 'Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı. Bakan Pakdemirli'ye, TÜBİTAK Başkanı Hasan Manda da eşlik etti. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, tarımdaki gelişmişlik seviyesinin önemine vurgu yaparak, "Dünyayı doyuran ülke dünyayı yöneten ülkedir. Diliyorum ki inşallah o ülke benim ülkem olacaktır, bizim ülkemiz olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA