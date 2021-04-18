Bakan Pakdemirli: IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldi

Bakan Pakdemirli: IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldi
Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN - Haberler | Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldiğini belirterek, "Bu kapsamda, hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu yapılmıştır" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldiğini belirterek, "Bu kapsamda, hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu yapılmıştır" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ocak 2021'de gerçekleştirdikleri IPARD-II 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında, hayvansal üretim ve işleme-pazarlama sektörü için toplam 125 milyon avroyu üreticilere, yetiştiricilere ve yatırımcılara sunduklarını anımsattı. Pakdemirli, bu hibe paketiyle amaçlarının kırsalda yeni yatırımların önünü açmak, istihdamı artırmak ve katma değerli üretimi geliştirmek olduğunu vurguladı. Bakan Pakdemirli, pandeminin getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10'uncu başvuru çağrısına, rekor düzeyde başvuru geldiğini belirterek, "Bu kapsamda başvuru süreleri tamamlanan 10'uncu çağrı kapsamında; 101 tedbirinden 172 milyon avro, 103 tedbirinden ise 225 milyon avro olmak üzere toplam hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu yapılmıştır. Özellikle 103 tedbiri için IPARD II'deki en yüksek hibe başvuru tutarına ulaşılmıştır. Pandeminin getirdiği zorlu koşullara rağmen IPARD programına yönelik çok büyük talep olmuştur" dedi.

'ÇOĞUNLUĞU DESTEKLENEBİLECEK'

Bakan Pakdemirli, başvuruların büyük kısmının desteklenebileceği belirterek, "10'uncu çağrı bütçesi 125 milyon avro olmakla birlikte, 101 ve 103 tedbirlerinin mevcut kullanılabilir bütçeleri toplamı yaklaşık 190 milyon avro olduğundan, değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan başvuruların büyük çoğunluğu desteklenebilecektir" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Muslera Arda Turan Ryan Babel Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli: IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 11:29:22. #1.15#

title