Bakan Pakdemirli: IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldiğini belirterek, "Bu kapsamda, hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu yapılmıştır" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD 10'uncu başvuru çağrısına rekor düzeyde başvuru geldiğini belirterek, "Bu kapsamda, hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu yapılmıştır" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ocak 2021'de gerçekleştirdikleri IPARD-II 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında, hayvansal üretim ve işleme-pazarlama sektörü için toplam 125 milyon avroyu üreticilere, yetiştiricilere ve yatırımcılara sunduklarını anımsattı. Pakdemirli, bu hibe paketiyle amaçlarının kırsalda yeni yatırımların önünü açmak, istihdamı artırmak ve katma değerli üretimi geliştirmek olduğunu vurguladı. Bakan Pakdemirli, pandeminin getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10'uncu başvuru çağrısına, rekor düzeyde başvuru geldiğini belirterek, "Bu kapsamda başvuru süreleri tamamlanan 10'uncu çağrı kapsamında; 101 tedbirinden 172 milyon avro, 103 tedbirinden ise 225 milyon avro olmak üzere toplam hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu yapılmıştır. Özellikle 103 tedbiri için IPARD II'deki en yüksek hibe başvuru tutarına ulaşılmıştır. Pandeminin getirdiği zorlu koşullara rağmen IPARD programına yönelik çok büyük talep olmuştur" dedi.

'ÇOĞUNLUĞU DESTEKLENEBİLECEK'

Bakan Pakdemirli, başvuruların büyük kısmının desteklenebileceği belirterek, "10'uncu çağrı bütçesi 125 milyon avro olmakla birlikte, 101 ve 103 tedbirlerinin mevcut kullanılabilir bütçeleri toplamı yaklaşık 190 milyon avro olduğundan, değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan başvuruların büyük çoğunluğu desteklenebilecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN