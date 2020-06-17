Bakan Pakdemirli: "İHA ile 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetliyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli: "İHA ile 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İHA'larla birlikte 3.5 milyon hektarlık alanı gözetleyebildiklerini belirtirken, 2023 yılında orman yangınına müdahale süresini 10 dakikaya düşürmeye hedeflediklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli:
17.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:08

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İHA'larla birlikte 3.5 milyon hektarlık alanı gözetleyebildiklerini belirtirken, 2023 yılında orman yangınına müdahale süresini 10 dakikaya düşürmeye hedeflediklerini söyledi. Pakdemirli, kasıtlı olarak orman yakmanın cezasının müebbet hapis olduğunu ifade ederken, anız yangınlarına karşı da çiftçileri uyardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapacakları çalışmaları ve yangınlarda kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımını yapmak amacıyla İzmir'deki programlara katıldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümünde gerçekleşen programda Bakan Bekir Pakdemirli, ormanların özellikle covid-19 sürecinde öneminin arttığını belirterek, "Ormanlar insanoğlunun en vazgeçilmez nefes kaynağıdır" dedi.

Bakan Pakdemirli, Dünyanın orman varlığının azaldığını; ancak Türkiye'nin orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduğuna da dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 15 katını son 18 yılda yaptıklarını ve yıllık 75 milyon adet üretilen fidan sayısının son 18 yılda 350 milyon fidana çıktığını söyledi. Pakdemirli, son 18 yılda Türkiye'nin orman varlığının 1.8 milyon hektar arttığını ve iki Kıbrıs Adası kadar ormanlık alanın ülke topraklarına ve Türk milletine kazandırıldığını kaydetti. Pakdemirli ayrıca, yangına müdahale süresinin 2003 yılında 40 dakika iken, 2019 yılında 12 dakikaya indirildiğini, 2023 yılı sonuna kadar da teknoloji kullanımını arttırarak bu süreyi 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Güçlü orman ordumuzu, yeni ekipman ve araçlarla daha da güçlendireceğiz"

Türkiye'nin orman yangınlarına karşı müdahale konusunda dünyanın lider ülkesi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin hava araç gücünün 2 adet amfibi uçak, 1 adet yönetim uçağı, 27 adet su atar helikopter, 6 adet idari helikopter ve 1 adet de İHA'dan oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla havadan müdahale stratejisinin 90'lı yıllardan beri coğrafi koşullar nedeniyle helikopterle planlandığını belirterek, "Bunun yanı sıra imkanlarımızın elvermesiyle teknolojik olarak daha gelişmiş olan uzun mesafe uçabilen ve hızlı yeni nesil uçakların temini yoluna da gidilmektedir. Uzay aracı hariç her teknolojiyi kullanıyoruz. Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı yangın yönetim merkeziyle paylaşılarak yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşuyor. İHA, gece gündüz uçarak bulunduğu noktadan 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi tek başına yerine getirmektedir. Bu güçlü ordumuzu yeni ekipman ve araçlarla daha da güçlendireceğiz. Bu dönemde 36 adet insansız yardım gözetleme sistemi kurduk. Bu elektronik sistem sayesinde 2023 yılına kadar 60 milyon lira tasarruf sağlamayı da planlıyoruz" dedi.

"Ormanı bilerek yakmanın cezası müebbet hapistir"

Ormanı korumanın vatanı korumak olduğunu söyleyen Pakdemirli, Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene İstanbul'da Aydos Ormanları'nı yakan şahıs, hızlı bir şekilde yakalandı ve müebbet hapis cezası aldı. Ormanı bilerek yakmanın cezası müebbet hapistir. Bilmeyerek dahi yaksanız yedi ceddinizin ödeyemeyeceği büyük bir mali yükle karşı karşıya kalırsınız. Bu ormanlar 83 milyonun olduğu için cezalar bu kadar ağır. Orman yangınları kadar kırsal (tarım) alanlarda çıkan yangınlara da müdahale ediyoruz. Çiftçilerimizi de buradan anız yangınları konusunda uyarmak istiyorum. Anız yangınları toprağa ve canlılara çok ciddi zararlar vermenin yanında, ormana sınırı olan yerlerde ormanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Geçen hafta il ve ilçe müdürlüklerimiz ile yaptığımız toplantıda, anız yakanlar hakkında gerekli cezai işlemin uygulanması için talimatımı verdim. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. 2019 yılında 2688 orman yangınının yanında 2411 adet kırsal alan yangınına da müdahale etmek zorunda kaldık. Müdahalede bulunduğumuz yangınların yüzde 53'ü orman, yüzde 47'si kırsal yangındır." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Kemal Sunal Ajda Pekkan Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Serdar Aziz Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli: "İHA ile 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetliyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 16:32:51. #1.15#
title