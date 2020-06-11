Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri, üretimi olumsuz etkiliyor
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Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri, üretimi olumsuz etkiliyor

TARIM Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son zamanlarda tarım arazilerine izinsiz birçok hobi bahçesi yapılmakta, bu yapılar da tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir.

Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri, üretimi olumsuz etkiliyor
11.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:56

TARIM Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son zamanlarda tarım arazilerine izinsiz birçok hobi bahçesi yapılmakta, bu yapılar da tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Bu konuyla alakalı yasa teklifimiz de şu an Meclis'te" dedi. 

Bakan Pakdemirli, 'Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ve Atıl Tarım Arazileri Değerlendirme Toplantısı'nda İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Pakdemirli, pandemi sürecinin tüm dünyada hayatı durdurduğunu; ama tarımın bir an bile durmaması için online toplantılar ile sürekli bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını bildirdi. DİTAP'ın, Türkiye'deki tarım sektöründeki birçok soruna ortak bir çözüm altyapısı oluşturacak tarihi bir reform niteliğinde olduğunu söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"DİTAP, 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, yapısal sorunların çözülmesini ve 21'inci yüzyılın dijital dünyasında rekabet gücünün en üst seviyeye çıkarılmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda tarım sektörümüzde yer alan üreticileri, birlikleri, sanayicileri, bankaları ve diğer tüm paydaşları DİTAP platformu üzerinde bir araya getirerek, online bir pazarlama fırsatı ve büyük bir sinerji oluşturuyoruz. Diğer taraftan DİTAP ile üretici örgütlerimizi güçlendirerek, pazarlama kabiliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla DİTAP sayesinde; üreticimizin ürününü değer fiyattan satıp, kazancını artırmasına, tüketicimizin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına olanak sağlıyoruz. Tabii üreticimizin ürününü değer fiyattan pazarlayabilmesini sağlarken, sanayicimizin de uygun fiyatta hammaddeye ulaşmasına imkan veriyoruz."Projenin merkezinde çiftçilerin ve üreticilerin bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Yani bu reformun öznesi, çiftçimizdir. Dolayısıyla bu hususların çiftçilerimize çok iyi anlatılması gerekmektedir" diye konuştu.'3 MİLYON HEKTAR ATIL TARIM ARAZİSİ BULUNMAKTA'Pakdemirli, Türkiye'de ekilmeyen bir karış toprak bile bırakmamak adına atıl durumdaki hazine arazileri için önemli bir çalışma başlattıklarını vurgulayarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli çalışarak, pilot uygulama olarak atıl durumdaki hazine arazilerinin 14 bin dekarını, tarımsal üretime kazandırıyoruz. İlk tespitlerimize göre; 23,2 milyon hektar tarım arazisi olan ülkemizde, yaklaşık 3 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmakta olup, bu arazilerin 2 milyon hektar alanı üretime kazandırılabilecek durumda. Ancak arazilerin küçük, çok parçalı olması, mülkiyet sorunlarının bulunması, göç, yaşlı nüfus, sınır anlaşmazlıkları, kan davaları ve terör gibi nedenlerden dolayı atıl kalması nedeniyle maalesef yıllık yaklaşık 14 milyar liralık kayba yol açıyor. İşte hepimizin el ele verip bu kaybın önüne geçmesi lazım."'HOBİ BAHÇELERİ ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Pakdemirli, il ve içe müdürlerinden tarımsal üretime uygun atıl durumdaki hazine arazilerinin tespitinin yapılıp, üretime kazandırılmasını isteyerek, "Ayrıca hepimizin şahit olduğu gibi; son zamanlarda tarım arazilerine izinsiz birçok hobi bahçesi yapılmakta, bu yapılar da tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Bildiğiniz üzere ilçelerdeki bu tür yapıların bir durum tespitini yapmanızı ve Bakanlığa bir değerlendirmeyle birlikte iletmenizi sizlerden daha önce de istemiştim. Bu konuyla alakalı yasa teklifimiz de şu an Meclis'te" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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