Bakan Pakdemirli: "Hidroelektrik Santralleri İnşa Etmek Ülkemiz İçin Bir Zarurettir"

Bakan Pakdemirli: "Hidroelektrik santralleri inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli DSİ tarafından düzenlenen "Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri"ne katıldı

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri"ne katıldı. Seminerde konuşan Bakan Pakdemirli hidroelektrik santrallerle ilgili, "Hidroelektrik santralleri inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir. Cari açığın en büyük sebebi enerji ithalatıdır. Bu noktada HES'ler cari açığı azaltacak, en önemli yenilenebilir, yerli kaynaklardır. HES'lerle alakalı bölge halkının, zaman zaman doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Şayet bölge halkına doğru olanı biz anlatmazsak, başkaları yanlış şeylerle onları yanıltabilir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri"ne katıldı. Maltepe bir otelde düzenlenen seminerde 2018 yılında DSİ'de yapılanlar ve 2019 yılı hedefleri konuşuldu. Seminere Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bakanlık yetkilileri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde yetkililer katıldı. Seminer sonunda Bakan Pakdemirli ve katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

"Sulamanın başarının anahtarı olduğunu çok iyi biliyoruz "

2 Milyon hektarlık bir alanı sulamaya açmayı hedeflediklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, "Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci; Dünyada 7'inciyiz. Tarımsal toprak varlığı olarak yine Dünyada 17'inci sıradayız. Bu durum, elimizdeki toprak kaynağını, iyi kullandığımızı göstermesi açısından da önemli aslında. Küçükbaş hayvan ve Süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1'inci sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2'inci sıradayız. Sulamanın başarının anahtarı olduğunu çok iyi biliyoruz. Su, bizler için adeta bir katalizör vazifesine sahip. 16 yıllık süreçte baraj sayımızı 276'dan 563'e, HES sayımızı 105'ten 547'e, İçme Suyu tesis sayımızı ise 31'den 236'a çıkardık. Şu an için 6,5 Milyon Hektar sulanan alanımız mevcut. İnşallah, 2 Milyon hektarlık alanımızı da sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda, tarımda ekstra yıllık 15 Milyar TL gelir artışı sağlamış olacağız"diye konuştu.

Toplumlaştırma ve sulama projelerinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Toplumlaştırma ve sulama projelerinde 2023 yılı hedeflerini, yeni finans modelleri de dahil, gerçekleştirmeliyiz. Bu bağlamda inşallah; sağlanan ilave içme suyu miktarında, 4,04 milyar m3/yıldan, 5,048 milyar m3/yıla çıkacağız. Arıtılan günlük atık su miktarını, 236 bin metreküpten 255 bin metreküpe çıkaracağız. Taşkın korumada tesis sayımızı 9 bin 800 adetten, 10 bin 306 adet tesise çıkarmayı hedefliyoruz. DSİ kaynakları ile; enerjide kurulu gücü, 12 bin 556 MW'tan 14 bin 314 MW'a çıkaracağız. Yine, özel sektör ve DSİ kaynakları ile toplam kurulu gücü, 28 bin 423 MW'tan, 40 bin 000 MW'a çıkarmayı hedefliyoruz"dedi.

"Hidroelektrik santralleri inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir"

Yakın zamanda havza bazlı yönetime geçeceklerini ifade eden Pakdemirli Hidroelektrik santrallerle ilgili bölge halkının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Yakın zamanda Havza Bazlı Yönetim Sistemine Geçiyoruz. Artık, Ankara'dan değil, yerinden yönetim söz konusu olacak. DSİ de bu yapılanma içerisinde, dün olduğu gibi, Bundan sonra da katalizatör işlevini görmeye devam edecek. 2019 yılı için DSİ bütçemize, 9. 2 Milyar TL kaynak ayırdık. Hidroelektrik santralleri inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir. Cari açığın en büyük sebebi enerji ithalatıdır. Bu noktada HES'ler cari açığı azaltacak, en önemli yenilenebilir, yerli kaynaklardır. HES'lerle alakalı bölge halkının, zaman zaman doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Şayet bölge halkına doğru olanı biz anlatmazsak, başkaları yanlış şeylerle onları yanıltabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA