Bakan Pakdemirli, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi
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Bakan Pakdemirli, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi

Bakan Pakdemirli, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan izledi.

12.07.2020 21:28 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:15

Bakan Pakdemirli, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan izledi. Yangın kontrol altına alınırken 3 kişinin de olayla ilgili gözaltına alındığı belirtildi.

Heybeliada'da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.07'de iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edildi. Ayriyeten yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını söndürme çalışmalarını havadan izledi.

Öte yandan yangın kontrol altına alınırken 3 kişinin de olayla ilgili olarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Bakan Pakdemirli, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi

Kaynak: İHA

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