Bakan Pakdemirli, Helikopterle Havadan Ormanlık Alanları İnceledi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin helikopterle havadan ormanlık alanları incelemesi Yangın kulesi işçileriyle bayramlaştı

İZMİR - Kemalpaşa'ya helikopterle gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sırada ormanlık alanları havadan inceledi.

Kemalpaşa'ya helikopterle gelen ve bu sırada ormanlık alanları havadan inceleyen Bakan Pakdemirli'nin, yangın kulelerinde görev yapan orman işçilerinin bayramını telsiz aracılığıyla kutladığı belirtildi.

Pakdemirli'nin işçilere, "Türk milleti sizin sayenizde rahat uyuyor, ferah bir yaşam sürüyor." ifadelerini kullandığı öğrenildi.