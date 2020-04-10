Bakan Pakdemirli: Hazineye ait atıl tarım arazilerini, çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz
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Bekir Pakdemirli, Politika

Bakan Pakdemirli: Hazineye ait atıl tarım arazilerini, çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz.

10.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:05
Bakan Pakdemirli: Hazineye ait atıl tarım arazilerini, çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz. Böylece çiftçilerimizin tarım arazilerimizden en etkin şekilde yararlanmasını sağlayacağız" dedi. Proje kapsamında ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüsle etkin mücadelenin yanında tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım arazilerinden etkin yararlanma için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Hazineye ait atıl tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz. Böylece çiftçilerimizin tarım arazilerimizden en etkin bir şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak. Çiftçilerimiz bu arazileri, bedelsiz olarak kullanacak. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Tüm bu çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yürütüyoruz. Tarım sektörüne verdiği destek için Sayın Bakanımız Murat Kurum'a çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

KADINLARA VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIKProjede kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacağını ifade eden Pakdemirli, "Atıl hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilerimize, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek. Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor. Memlekette ekilmedik bir karış tarım toprağı kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.'ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise çiftçilere yönelik yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Bize düşen görev kurumlar arası iş birliğini arttırmak, çiftçilerimizin daha rahat üretebilmeleri ve 83 milyon vatandaşımızın sağlıklı beslenebilmesi için yeni projeler geliştirmektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, bu hedefler doğrultusunda milyonlarca çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.25 SULAMA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYORKoronavirüsle mücadele kapsamında çiftçiye de destek olduklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Son olarak çiftçilerimizi yakından ilgilendiren önemli bir çalışmayı bakanlıklar olarak hayata geçiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle değişik illerde 25 adet sulama projesini yapıyoruz.  320 bin hektar araziyi sulayacak proje ile çiftçimizin yanında olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı, hız, iş birliği ve güçle çiftçilerimizi, çiftçi ailelerimizi çok farklı boyutlarda destekleme noktasında, son derece önemli çalışmalara imza attık, atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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