Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: "Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı su tutmaya başladı.
Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: "Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı su tutmaya başladı.
Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: " Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı su tutmaya başladı. 25,26 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bu barajın 2 MW'lik enerji santrali tamamlandığında yıllık 6,812 milyon kilowatt saat enerji üretilecek." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."