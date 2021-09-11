Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: 'Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı su tutmaya başladı. - Haberler
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Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: "Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı su tutmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu:

Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: "Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı su tutmaya başladı.

Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: " Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı su tutmaya başladı. 25,26 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bu barajın 2 MW'lik enerji santrali tamamlandığında yıllık 6,812 milyon kilowatt saat enerji üretilecek." - ANKARA

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Son dakika haber | Bakan Koca: '(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

 Bakan Koca: '(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller.'

Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."

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Haber: Bakan Pakdemirli 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: 'Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı su tutmaya başladı. - Haberler
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