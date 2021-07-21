BAKAN PAKDEMİRLİ HAYALET AĞLAR İÇİN DALIŞ YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan, "hayalet ağ" olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel bir dalış gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan, "hayalet ağ" olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel bir dalış gerçekleştirdi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Balıkçıların avlanmak için denize bıraktığı ancak fırtına, kayalığa takılma gibi çeşitli nedenlerle denizde kalan ağlar 'hayalet ağ' olarak adlandırılıyor.

Bu ağlar denizlerde kaldığı sürece uzun yıllar çürümeden deniz canlılarını avlamaya ve çevreye zarar vermeye devam ederek sürekli doğayı tüketiyor.

Bu kapsamda Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde özel bir dalış yaparak hayalet ağları denizden çıkardı. Dalış öncesi Pakdemirli'ye başarılar dileyen Bakan Kurum ise "Hakikaten çok önemli bir süreci yürütüyor, bize de destek oluyor. Bu Marmara Denizimiz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için önemli. Kendisini seviyoruz ve destek oluyoruz" diye konuştu.

Dalışın ardından açıklama yapan Bakan Pakdemirli de şu şekilde konuştu:

"Hayalet ağların çıkarılması, denizlerimizin temizliği özellikle Marmara Denizimizin temizliği açısından son derece önemli. İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor. Müsilajın da aslında kaynaklarından biri hayalet ağlardır. Özellikle Marmara özelinde bundan sonra çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. İki sene önce başlattığımız bir proje "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi. " Uzun süre dalmadığım halde iki sene evvel tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım. Bugün de tekrar Marmara Denizi'nde Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak da hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle de ben Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk. Yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık"

Bakan Pakdemirli'nin dalış görüntülerini aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz

https://wetransfer. com/downloads/dce97cc057d62c674b7a1fe1cf20367120210719094217/92e895e6f0daae33c6dbd31a6745167a20210719094239/2563a3

Kaynak: Habermetre