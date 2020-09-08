Bakan Pakdemirli, Hataylı çocukları Bakan Selçuk'la görüştürdü
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Bakan Pakdemirli, Hataylı çocukları Bakan Selçuk'la görüştürdü

Bakan Pakdemirli, Hataylı çocukları Bakan Selçuk'la görüştürdü Hatay'da 4 gündür süren orman yangının koordinesi için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretine gelen ailenin ilkokula giden kızlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la telefonda görüştürdü.

08.09.2020 21:36 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:41

Bakan Pakdemirli, Hataylı çocukları Bakan Selçuk'la görüştürdü

HATAY - Hatay'da 4 gündür süren orman yangının koordinesi için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretine gelen ailenin ilkokula giden kızlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la telefonda görüştürdü.

Samandağ ilçesinde başlayan ve 4 gündür süren orman yangınını direkt olarak Hatay'dan takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesinde dün ziyaret ettiği Hayrullah ve Zekiye Olgar ailesi, Bakan Pakdemirli'ye iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Hatay'daki yangın nedeniyle Ballıöz mevkiinde kurulan koordinasyon merkezine kızları Hayrun Nisa, İshak ve Ebrar Olgar'a gelen aile, Bakan Pakdemirli'ye üzüm ikram etti.

Ziyaretleri için aileye teşekkür eden Bakan Pakdemirli, ilkokula giden kızlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la telefonda görüştürdü.

Bakan Selçuk da kızların yeni eğitim öğretim yılının ne zaman açılacağını sorması üzerine, "Ayın 21'inde ilkokul 1'leri ve ana sınıflarını açıyoruz. Onlardan başladık. Sonra da 2'ler, 3'ler, 4'ler gelecek. Bir ay sonra da 2'lerin, 3'lerin, 4'lerin açılıp açılmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılacak. Biliyorsun kabinede karar veriliyor. Cumhurbaşkanımız orada başkanlık yapıyor ve orada bütün bakanlar konuşuyorlar, istişare ediyorlar. Sonra bir karar veriliyor. Bir ay sonra da 3. sınıfların açılıp açılmayacağıyla ilgili bir açıklama yapacağız inşallah. Tamam mı kuzum?" ifadelerini kullandı.

Aile daha sonra Pakdemirli ile çay içip sohbet etti.

Bakan Pakdemirli, Hataylı çocukları Bakan Selçuk'la görüştürdü

Kaynak: İHA

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