Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

10.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:50
Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine yayılan orman yangınını havadan inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine yayılan orman yangınını havadan inceledi.

Bakan Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'ndan helikoptere binen Pakdemirli, yanan bölgelerle söndürme ve soğutma çalışması yapılan alanları inceledi.

Pakdemirli, daha sonra helikopterin iniş yaptığı Arsuz'daki Karahüseyinli İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Halil Sezai Merve Boluğur
Spor Arda Turan Eddie Newton Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Belen Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 17:51:27. #1.14#
title