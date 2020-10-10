Bakan Pakdemirli yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
10.10.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:52
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangınından etkilenen yerleşim yerlerindeki vatandaşları ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangınından etkilenen yerleşim yerlerindeki vatandaşları ziyaret etti.
Fatih Mahallesi Petek Evler Sitesi sakinlerini ziyaret eden Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Pakdemirli, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.
Bakan Pakdemirli'ye, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş