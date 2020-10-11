Bakan Pakdemirli Hatay'da
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Bakan Pakdemirli Hatay'da

11.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 00:57
Bakan Pakdemirli Hatay'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınının takibi ve koordinesi için Hatay'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınının takibi ve koordinesi için Hatay'a geldi. Bakan Pakdemirli, ilk olarak helikopterle alanda incelemelerde bulundu.

Hatay'ın Belen ilçesinde ve Arsuz ilçesinde devam eden orman yangınlarının takibi ve koordinesi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak bölgede incelemelerde bulundu. Helikopterle alanı yukarıdan inceleyen Pakdemirli, daha sonra da araçla karadan incelemesini sürdürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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