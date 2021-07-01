Bakan Pakdemirli: "Hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz"
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Bakan Pakdemirli: "Hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz"

Bakan Pakdemirli: 'Hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındıkla ilgili iç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hasattan önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım fiyatlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındıkla ilgili iç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hasattan önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım fiyatlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek, fındıkla ilgili gelişmeleri görüştü. Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 550 binin üzerinde fındık üreticisinin bulunduğunu ve yaklaşık 740 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Fındık, ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden birisidir. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir" dedi.

Bakanlık olarak fındık rekoltesinin tespitine yönelik illerde ekiplerin çalıştığını, il bazında rekolte ve maliyet tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "İç ve dış piyasaları yakından takip ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz. Böylelikle arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TMO'NUN FINDIK ALIM GÖREVİ 2021 YILINDA DA DEVAM EDECEK

TMO'nun fındık piyasasındaki rolüne de değinen Bakan Pakdemirli, 2006 yılından bu yana gerek yaptığı müdahale alımları gerekse satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO'nun sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini belirterek, 2021 yılında da TMO'nun alım görevinin devam edeceğine vurgu yaptı. TMO'nun 2021 yılı alımlarına yönelik personel, depo ve finans yönünden hiçbir sıkıntısı bulunmadığını belirten Pakdemirli, fındık alımları için bölgede her türlü hazırlığın yapıldığını da ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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