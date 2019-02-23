Bakan Pakdemirli: "Gübre ve Yem Fiyatlarını Aşağı Çekmeye Çalışıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılı hedeflerinin dünyada yaşayan insan sayısı olan 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu söyledi. Üreticilerin gübre ve yem fiyatlarındaki sorununu da çözmeye çalıştıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, destek ödemelerini de hızlı bir şekilde yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Bartın teşkilatının 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı proje tanıtım toplantısı için Bartın'a geldi. Bartın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tohum konusu konuşuluyor. Hep yabancı firmalar var deniyor ama tohumdaki yeterliliğimiz yüzde 74'e çıktı. 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona gelmişiz üretim olarak. 150 firma 850 firma haline gelmiş ve 750 milyon dolarla da dünyada 11. sıraya yükseldik. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Ormanlar Bartın içinde önemli. Son 16 yılda 1,5 milyon hektar artırmışız. Toplam arazimizin yüzde 30'unun 2023 itibariyle orman arazisi olmasını hedefliyoruz. 2002'de başladığımızda toplam arazimizin yüzde 20'siydi. Türkiye bu alanda da dünyadaki nadir ülkelerden biri. 2023'te dünyada yaşayan her bir insan için yani 7 milyar insan için fidan dikme hedefimiz var. Bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Geçmişe yönelik hiçbir destek ödemesi bırakmayacağız"

Üreticinin zor bir dönemde olduğunu da belirten Pakdemirli, "Döviz kurları arttı. Allah'a şükür bunun etkilerini geri aldık ve geçiyor. Ama bakanlığımızın ilk aylarında 7.5 lirayı gördük. Bir operasyon geçirdik. Üreticilerimize sorunlarını biliyoruz dedim. Yeni yıla varmadan da dövizdeki düşüşle beraber biraz rahatladık. Ama gübre de geçen seneye göre yüzde 60 ve yem de yüzde 40 daha fazla girdi maliyeti var. Bunları da inşallah hem sektörle konuşarak sizleri rahatlatmaya fiyatları geri çekmeye çalışıyoruz. Bunu tarım kooperatiflerimizle yüzde 20-25 geri alabildik. Bir taraftan da üreticilerimizi rahatlatmak için geçen yıldan kalan destek ödemelerini hızlı şekilde ödemeye başladık. Bunun için ocak ayında 2,3 milyar lira destek ödemesi yaptık. Şubat ayındaki ödeme tutarımız 3 milyar lira. Mart ayında da çalışmalarımız de ediyor. Geçmişe yönelik hiçbir destek ödemesi bırakmayacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA