Bakan Pakdemirli: "Gübre desteğini yüzde 100 oranında artırdık"
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Bakan Pakdemirli: "Gübre desteğini yüzde 100 oranında artırdık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Pakdemirli: 'Gübre desteğini yüzde 100 oranında artırdık'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin en fazla nakdi desteğe ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde ödemelere hız verdiklerini belirterek, "Gübre Desteklerini yüzde 100 oranında artırdık" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin en fazla nakdi desteğe ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde ödemelere hız verdiklerini belirterek, "Gübre Desteklerini yüzde 100 oranında artırdık" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 51'ine tekabül eden 6,27 milyar Türk lirasının Nisan ayında çiftçilere ödemeye başladıklarını belirterek, destekleme bütçesinin kalan 6 milyar Türk liralık kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerin hesapların yatırmaya devam edeceklerini aktardı.

Bakan Pakdemirli, bu dönemde artan gübre fiyatları karşısında çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 oranında artırdıklarına dikkati çekti.

Ayrıca Fark Ödemesi Desteği kapsamında, kütlü pamuk primini yüzde 37,5, yağlık ayçiçeği primini ise yüzde 25 artırdıklarını belirten Bakan Pakdemirli, destekleme birim fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteği yaptıklarını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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