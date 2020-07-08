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Bakan Pakdemirli, Gıdanı Koru Kampanyası için belediye başkanlarıyla görüştü Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdada kayıp ve israfı önlemeye yönelik kampanyayı belediyeler üzerinden geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirterek, "Tarımsal kooperatifi bulunan belediyelerimizden tarlada ürün bırakmama prensibine sıkı sıkı sarılmalarını istirham ediyoruz.

Bakan Pakdemirli, Gıdanı Koru Kampanyası için belediye başkanlarıyla görüştü Açıklaması
08.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdada kayıp ve israfı önlemeye yönelik kampanyayı belediyeler üzerinden geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirterek, "Tarımsal kooperatifi bulunan belediyelerimizden tarlada ürün bırakmama prensibine sıkı sıkı sarılmalarını istirham ediyoruz." dedi.

Pakdemirli, Gıdanı Koru Kampanyası çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği özel oturumu kapsamında, belediye başkanlarıyla Bakanlık Toplantı Salonu'nda video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Son 18 yılda AK Parti iktidarları döneminde Bakanlığın yaptığı yatırımlar ve verilen desteklerle güçlü bir tarım altyapısının oluşturulduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu kapsamda, tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdık, 310 milyar lira tarımsal destek verdik. 585 yeni baraj inşa ettik. 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,7 milyar fidan diktik. Tohumluk ihracatımızı 10 misli artırdık. Bugün Türkiye 18 milyar dolarlık tarımsal ihracat yapan ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, sağlıklı gıda ve tarım ürünleri üreten bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, tarımsal desteklerin geçen yıla göre yüzde 36 arttığının altını çizerek, "Pandemi sürecinde çiftçimizi daha fazla desteklemek için şu anda 2020 yılı tarımsal desteklerimizin yüzde 75'ni ödedik." diye konuştu.

- Her 9 insandan birisi aç

Dünyada her 9 insandan birisinin aç ve her 9 insandan birisinin obez olduğuna işaret eden Pakdemirli, bu makasın kapatılıyor olması gerektiğini söyledi. Pakdemirli, üretilen her 3 kilogram üründen 1 kilogramının insan tüketimine girmeden çöpe gittiğini aktardı.

Pakdemirli, Gıdanı Koru Kampanyası'nın tüm paydaşlarıyla bir ön hazırlık dönemi yaptıklarına işaret ederek, "En fazla meyve ve sebzelerde kaybımız olduğunu gördük. Ayrıca en fazla kaybın hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta ve hazır yemek sektöründe olduğu görüldü. Gıda okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiği görüldü. Bu konuda toplumdaki bilinci artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- Hizmet sektöründeki israfa vurgu

Türkiye'de yaşanan gıda kayıp ve israfına işaret eden Pakdemirli, "Günlük olarak 4,9 milyon ekmek israfı, üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'sinde kayıp var. Hizmet sektöründe işletme başı yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israfı var. Her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'de ilk defa gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin bir Ulusal Strateji Belgesi ve bu stratejiyi hayata geçirecek Eylem Planı hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk amaç gıdada kayıp ve israfı önlemek. İkinci amacımız, mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak. Üçüncü amacımız, insani tüketimi mümkün değilse hayvan yemi olarak kullanmak. Son olarak da atık gıdanın geri dönüşümünü sağlamak amacımız. 100'e yakın eylem ve her eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar istişare edilerek bunları belirledik. Farkındalık konusu, gıda kayıpları ve israfını önlemede en önemli unsurumuz. Gıdayı doğru koşullarda saklama son derece önemli. Şekli mükemmel olmayan meyve ve sebzelere şans vermeliyiz."

Belediyelere çağrı

Strateji belgesindeki eylemlerden 6'sının doğrudan, 27'sinin dolaylı olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği ile iş birliğine dayandığının altını çizen Pakdemirli, "Belediyelerimizin hali hazırda gıda kayıp ve israfı ile ilgili çalışmaları olduğunu biliyoruz. Detaylı Eylem Planı zaten gıdanı koru web sayfasında herkese açık. İl ve ilçelerimizde gıda bağışı yapanları teşvik etmek için lojistik ve soğuk zincir desteğini artırabiliriz." diye konuştu.

Pakdemirli, belediyelerin çeşitli alanlarda kooperatif faaliyetleri yürüttüğünü veya desteklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tarımsal kooperatifi bulunan belediyelerimizden tarlada ürün bırakmama prensibine sıkı sıkı sarılmalarını istirham ediyoruz. Bu amaçla gençleri mobilize etmek, gıda gönüllüleri ağı oluşturmak gibi aktif eylemler hem bilinçlenme hem amaca ulaşma konusunda sizlere destek olacaktır. Bu eylemlerinizi ölçüp izleyin ve sonuçlarını bizimle paylaşın. İyi örnekleri yayalım, anlatalım, yetersizlik varsa birlikte çözelim.

Pazar yerlerinde, hallerde gün sonunda ortaya çıkan gıda atıklarını değerlendirelim. Fizibilitesi uygun projelerle, kompost tesisleri, biyogaz tesislerinin yaygınlaşmasını, daha etkin kullanılmasını arzuluyoruz. Kampanyamızı belediyeler üzerinden geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz."

- "Gıda güvenliğini sağlayan güçlü devlet olacak"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Artık gıda güvenliğini sağlayan, toprağını, suyunu havasını koruyan, tedarik zincirini oluşturanlar, güçlü devlet olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, tüketiciyle üretici arasında çok yüksek bir kayıp olduğunu anlatarak, bu kaybın küçük dokunuşlarla kazanca çevrilebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da gıda kaybının ve israfın azaltılmasının, doğanın üzerindeki baskıyı azalmak için bir yol olarak görülmesi gerektiğini belirterek, kampanya çerçevesinde faaliyetler geliştirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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