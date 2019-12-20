: Bakan Pakdemirli: "Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız"

20.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:52

Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi

Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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