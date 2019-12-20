Bakan Pakdemirli: "Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız"
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Bakan Pakdemirli: "Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız"

Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

20.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:52

Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler

Tarım ve Orman Bakanı 'nin salona gelişi

Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Pakdemirli: "Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız"
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