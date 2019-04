Bakan Pakdemirli: "Fındığın Türkiye'ye olan katkısını en az 3 milyar dolar olacak şekilde proje hayata geçireceğiz"

"Fiskobirlik'e can suyu verdik. İnşallah Fiskobirlik de bundan sonra iyi değerlendirecek, bunun sonraki adımı Fiskobirlik'in artık piyasada regüle edebilmesidir"

"Fındığın Türkiye'ye katkısını, 3 milyar dolar olarak belirledik"

ORDU - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındığın Türkiye'ye olan katkısını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Orta vadede fındığın Türkiye'ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak şekilde bir plan ve proje hayata geçireceğiz. Tabii bunu daha da ileriye taşıyıp, bu fiyatların da üstüne çıkmamız söz konusu." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da bir otelde düzenlenen 'Ulusal Fındık Çalıştayı'na katıldı. 2 gün süren çalıştayın kapanış programında konuşan Bakan Pakdemirli, ilk olarak 25 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak olan Milli Birlik Projesi'nden bahsetti. Bakan Pakdemirli, "Ben buradan ilk defa açıklıyorum. Yeni dönemde, 25 Nisan'da Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile tarımda Mili Birlik Projemizi açıklayacağız. Bugüne kadar tarımı alt üst eden ve daha farklı bir bakış açısı ile bir tarımda önümüzdeki 5 yılı, 20 yılı ve 50 yılın haritası olabilecek, Cumhurbaşkanımızdan da ışığını aldığımız, Cumhurbaşkanımızın vizyonundan etkilenerek yazdığımız bir proje. İnşallah yeni dönemde tarımda her konuyu ele alacağız. Bütün bu konuları ele alırken de fındık gibi stratejik bir ürünü ele almamak olmaz." diye konuştu.

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ne isterse bizim için emirdir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile birlikte yıllarca çalıştıklarına da dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Karadeniz benim için hep özel oldu. Tarımın içerisinden gelen bir insan ve fındığı küçüklükten gelen birisi olarak fındığa sahip çıkmamız gerekiyor. Bir de madem Ordu'dayız, Sayın Bakanımız ile biz 6 yıl yan yana aynı masada dirsek çürüttük, görev yaptık. Onun için Ordu'dan ve Sayın Bakanımızdan gelecek bir istek kendisinden gelecek bütün istek bizim için emirdir. Sadece fındık değil, bütün konularda yardımcı olacağız. İyi bir devlet adamı olarak iyi bir siyasetçi olarak Ordu'ya çok başarılı işler yapacağından eminim. Bakanlığımız, değerli başkanımızın emrindedir." şeklinde konuştu.

"Fındıkta yüzden fazla ülkeye ihracatımız var, 250 bin ton fındık ihraç ediliyor"

"Fındığın ana vatanı Türkiye, 600 yıldır da ihraç ediyoruz. Hem tarımı hem sanayisi, hem de ticareti olarak çok ciddi katkıları olan bir ürün." diyen Bakan Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti: "Fındık Karadenizlileri baba ocağına bağlayan bir ürün. Hasat döneminde Karadenizli burada buluşuyor. 500 bin ailenin ekmek yediği 700 bin hektar alanda dikili olan fındığı, en iyi kalite olarak biz üretiyoruz. Sadece ekonomik değil, sosyolojik olarak da değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyadaki fındık alanlarının yüzde 75'i bizim. Aşağı yukarı yüzde 70'ini de biz üretiyoruz. 100'den fazla ülkeye ihracatımız var, toplamda da ortalama 250 bin ton fındık ihraç ediyoruz."

"Dünyanın en kaliteli fındığı bizde, o yüzden fındık fiyatını Türkiye'nin belirlemesi lazım"

Dünyanın en iyi kaliteli fındığının Türkiye'de üretildiğine de dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz buradaki fiyatı mutlaka Türkiye olarak bizim yapıyor olmamız lazım. Fındığın fiyatının ötesini konuşuyor olmamız lazım. Bugününü, yarını ve öbür gününü konuşmamız lazım. 10 sene, 20 sene hatta 50 sene sonrasını konuşmamız lazım. Eğer fındıkta rekabetçi isek, 50 sene sonrada rekabetçi kalmanın yollarını bulmamız lazım." şeklinde konuştu.

Fiskobirlik açıklaması

Bakan Pakdemirli, TMO olarak bugüne kadar çiftçi ve üreticilere her zaman destek olduklarını ifade ederek, "Bizim istediğimiz, TMO'ya gerek kalmadan, Fiskobirlik burada regülasyon görevi görsün. Bazı şartlar yüzünden Fiskobirlik bu görevini yerine getiremiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği güç ile Fiskobirlik'e can suyu verdik. İnşallah Fiskobirlik de bundan sonra iyi değerlendirecek, bunun sonraki adımı Fiskobirlik'in artık piyasada regüle edebilmesidir. Olmadı biz TMO olarak her zaman oradayız." diye konuştu.

"Fındığın Türkiye'ye katkısını, 3 milyar dolar olarak belirledik"

Yapılan çalıştayın bir milat olduğuna inandıklarını ifade eden ve Türkiye fındığının marka değerinin daha da artacağını işaret eden Bakan Pakdemirli, "İnşallah sürdürülebilir bir şekilde üreticimizle bu işle ilgili 'acaba seneye kaça satarım' düşüncesi olmayacak şekilde uzun vadeli bir fiyat ortamını döviz bazında oturtabilirsek, üreticimiz de memnun olur diye düşünüyorum. İnşallah orta vadede bu işin Türkiye'ye yıllık katkısını 3 milyar dolara çıkartmayı hedefledik. İnşallah orta vadede fındığın Türkiye'ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak şekilde bir plan ve proje hayata geçireceğiz. Tabi bunu daha da ileriye, taşıyıp, bu fiyatların da üstüne çıkmamız söz konusu. Minimum 3 milyarlık plan ve projeyi hayata geçireceğiz ve üstüne çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Çalıştaya, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti Ordu ve Giresun Millletvekilleri, TMO Genel Müdürü Ahmet Gülda, çok sayıda davetli ve ilgililer katıldı.

