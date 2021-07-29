BAKAN PAKDEMİRLİ: ENTÜBE HASTALAR NAKLEDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe durumundaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe durumundaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastaneye nakledildiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, hastanenin yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını ve hizmetine devam ettiğini kaydetti.

HASTANEDE TAHLİYE İŞLEMİ DURDURULDU

Manavgat'ta yangının büyümesi ve ilçe merkezine çok yakın mesafedeki Sarılar Mahallesi'ne ulaşması üzerine yaklaşık bir kilometre mesafedeki Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tahliyesine karar verildi. Saat 12.00 itibarıyla hastane önüne tam donanımlı ambulanslar getirildi. Karar üzerine, öncelikle entübe hastaların ambulanslarla bölgedeki diğer hastanelere nakli başladı. Ardından Sarılar'daki yangınla Devlet Hastanesi arasındaki bölgenin kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı bilgisi üzerine Orman Genel Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü görüşmeleri neticesinde, hastanedeki yangın tehlikesinin ortadan kalması üzerine tahliye işleminin de durdurulduğu açıklandı.

Hastaneye Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de geldi. Müdür Hülür, hastane için alınan tahliye kararının yangın tehlikesinin hastane açısından ortadan kalkması nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı