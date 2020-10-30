Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu (3)
30.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:55
İzmir'deki deprem Bayraklı'da depremde yıkılan binanın enkazı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindeki ekibin çalışmaları İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşla telefonla konuştu.
İzmir'deki deprem
Bayraklı'da depremde yıkılan binanın enkazı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindeki ekibin çalışmaları İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşla telefonla konuştu.
(3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz