Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu (3)
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Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu (3)

30.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:55

İzmir'deki deprem Bayraklı'da depremde yıkılan binanın enkazı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindeki ekibin çalışmaları İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşla telefonla konuştu.

İzmir'deki deprem

Bayraklı'da depremde yıkılan binanın enkazı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindeki ekibin çalışmaları İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşla telefonla konuştu.

(3)

Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu (3)
Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu (3)
Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu (3)
Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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