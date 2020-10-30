Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki vatandaşla telefonla konuştu (3)

İzmir'deki deprem Bayraklı'da depremde yıkılan binanın enkazı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindeki ekibin çalışmaları İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bayraklı'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşla telefonla konuştu.