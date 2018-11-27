Bakan Pakdemirli: "Elektrik Traktör İçin Prototip Çalışmalara Başladık"

Bakan Pakdemirli: "Elektrik traktör için prototip çalışmalara başladık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "9. Boğaziçi Zirvesi"ne katıldı

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu elektrikli traktör konusuna, Türkiye'de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen hazır olunmadığını gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da düzenlenen "9. Boğaziçi Zirvesine" katıldı. Zirveye Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, iş adamları yöneticiler ve davetliler katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Bakan Bekir Pakdemirli, "Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinde biri mazot. Mazotla ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Dünya bu kadar elektrikli araçları kullanırken, ben de 'neden elektrikli traktör olmasın' dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım. Bu elektrikli traktör konusuna, Türkiye'de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen hazır olunmadığını gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz" dedi.

"Doğaya tahribat yok"

Pakdemirli, "Başarının anahtarı sulamadır. Dünyada yeni konuşulan bir şeyden bahsedeceğim; yer altı barajları. Sulama ile ilgili baraj yaptığınız zaman, o işin kamulaştırması var, çevresel etki değerlendirmesi var, birçok konu var. Hakikaten işler de çok uzayabiliyor. Ama bir şekilde eğer yağmur sularını bir yerden besleyip, yer altında biriktirip, onu da bir şekilde ufak bentler yaparak çekmenin bir yerini bulabiliyorsanız. Bu yer altı barajlarının çok büyük katkısı var. Doğaya da tahribatı yok. Özellikle de barajı yaptığınız da çok ciddi bir buharlaşma problemi oluyor ama burada buharlaşma problemi de olmuyor. Hiçbir şekilde de doğaya zarar vermemiş oluyorsunuz. Bu konu, dünyada Avustralya dahil olmak üzere birçok ülkenin daha yeni yeni duymaya başladığı bir konu. Türkiye'de de az da olsa örnekleri olan bir konu. Bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Sudan'a yatırım yapıyoruz"

Bakan Pakdemirli, "Büyük ülkelerin hepsi mutlaka tarımla ilgili ev ödevlerini çalışırken sadece dönüp kendi sınırları içerisinde 'ben ne yapabilirime' değil ufka da dönüp, 'ben bu sınırların dışında ne yapabilirime mutlaka bakıyorlar. Bizim de ev ödevimizi de; Sudan bize en yakın milletler olduğu için Afrika'ya açılan kapı olarak orayı seçtik. Türkiye'nin toplam ekilebilir alanının yüzde 10'u kadar bir alanı Sudan bize tahsis etti. Bizde önümüzdeki günlerde yerli Türk yatırımcılarımızla beraber burada üretim olanaklarını arıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun kapsadığı ürün, bölge ve destek oranlarının genişletildiğini belirterek, "2019 yılında bitkisel ürün sigortası çerçevesinde, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararlar teminat kapsamına alınırken, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcı pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekildi" şeklinde konuştu.

"2019'da Hububat ürünlerinde kayıpların önüne geçilecek"

Bekir Pakdemirli şöyle devam etti:

"Gelecek yıl bitkisel ürün sigortası çerçevesinde, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararların teminat kapsamına alındı. Elma, armut ve ayvada teminat başlangıcının pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekildi. 2017 yılında kuru tarım alanlarında yaygın olarak üretimi yapılan buğday ve sertifikalı tohumluğu ile uygulama başlamıştı. 2018 yılında ise arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ile sertifikalı tohumlukları kapsama girmişti. Karar ile 2019 yılında hububat ürünlerine nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek gibi baklagil ürünleri de ilave edilerek, bu ürünlerin kuraklık başta olmak üzere don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerden oluşan kayıplarının önüne geçilecek."

"Büyükbaş hayvanlar terör riski kapsamına alındı"

Pakdemirli, "Sera sigortaları kapsamındaki sera ve yüksek tünellere ilave olarak, Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı alçak tüneller ve seralarda üretimi yapılan saksılı süs bitkileri teminat kapsamına alındı. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda da değişiklikler yapılarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar terör riski ile teminat kapsamına alındı. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda yetiştirici talepleri doğrultusunda, yavru atma riski teminat kapsamına alındı. Arıcılık sigortası kapsamında sigorta bedelinin tazminat oranları da yeniden belirlendi ve bal da teminat kapsamına alındı" diye konuştu.

"Yüzde 60 prim desteği sağlanacak"

Pakdemirli, "Tarım sigortası branşlarında muafiyet-müşterek sigorta oranları ile tarife fiyat düzenlemelerine gidilerek, üretici lehine iyileştirmeler yaptık. Karar kapsamında belirlenen riskler için 2019 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteğine devam edilecek. Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında (yüzde 66,7) ek prim desteği sağlanacak. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamasında da sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği sağlanacak" dedi.