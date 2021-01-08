Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı
08.01.2021 13:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:25
Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin fidan dikimi Bakan Pakdemirli'nin konuşma yapması İZMİR - Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin fidan dikimi
Bakan Pakdemirli'nin konuşma yapması İZMİR - Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan