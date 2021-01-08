Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı
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Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı

08.01.2021 13:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:25

Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin fidan dikimi Bakan Pakdemirli'nin konuşma yapması İZMİR - Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin fidan dikimi

Bakan Pakdemirli'nin konuşma yapması İZMİR - Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı
Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı
Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı
Bakan Pakdemirli, Ege Üniversitesi'nde fidan dikimi etkinliğine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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