Bakan Pakdemirli: Edremit yangını kontrol altına alındı
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Bakan Pakdemirli: Edremit yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: Edremit yangını kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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