Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı
Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı.
22.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:13
Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı.
Kaynak: İHA