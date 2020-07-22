Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı
Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı.
22.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:30
Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı.
Kaynak: İHA