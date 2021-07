Bakan Pakdemirli: Dünyanın en iddialı projelerine imza atan ülkeyiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , "Her alanda dünyanın en iddialı projelerine imza atan, her alanda en iyisini yapma gayretinde olan bir ülkeyiz. Buna Kanal İstanbul'u da dahil dünyanın en büyük havalimanı da dahil her şey dahil" dedi.

Bilecik'e ziyaretler için gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Pakdemirli ve Dönmez, partililerle bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, muhalefet partilerini eleştirerek, "Biz hizmet ve siyasete devam edeceğiz. Diğerleri gibi yalan, iftira üzerine bir siyaset kurgulamayacağız. Nitekim muhalefetten almış olduğumuz belediyelerde, başkanlarımızın ortaya koymuş olduğu performans, orada yaşayan hemşehrilerimiz ve kentlilerimizin takdirini kazanmış durumda. Tam tersine, bizden muhalefete geçen yerlerde şunu görüyoruz; bırakın yeni bir işe, yatırıma, hizmete başlayıp bitirmeyi mevcut bıraktıklarımızı korumaktan ve onları yönetmekten aciz durumdalar. Bunu Türkiye'nin hemen her yerinde görebilirsiniz. Muhalefetin bu anlamda yerel yönetimlerde, yönetememe sorunu var. İş lafa gelince yalan yanlış bir sürü söylemlerle milletin kafasını karıştırmasını iyi biliyorlar ama icraata gelince sıfır. İnşallah önümüzdeki dönemde, kalan 2 yıllık süreyi çok iyi değerlendirmek suretiyle bir seçimi daha galibiyet ve zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE ATEŞ ALTINDA'Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de Türkiye'nin 21'inci yüzyılda bölgenin ve dünyanın zenginliğinden daha fazla pay almaya, daha fazla gelir almaya, daha mutlu olmaya aday bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin ağır ateş altında olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bu sıkıntılı zamanları bir ve beraber olarak AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' çerçevesinde mutlaka geçiriyor olmamız lazım, diye düşünüyorum. En önemli görevimizin AK Parti'nin üyeliği olduğunu düşünüyorum. Diğer görevlerin hepsinin gelip geçici olduğunu söylemek isterim. Son 15 senede AK Parti'de çok önemli bir görev almamış ama sonunda bakan olarak karşınıza gelmiş bir kardeşinizim ama en nihayetinde bu bakanlık da bitecek yine ben de sizinle aynı sıralarda AK Parti için hak davamız için sizlerle birlikte tekrar mücadele ediyor olacağım. Bu anlamda partimizde çalışana, emek verene önünde sonunda mutlaka bir görev var ama dediğim gibi görevlerin hepsi geçicidir. Önemli olan hak ile batılın davasında hakkın yanında olmak, Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı olmak bence çok daha önemli. Belki bir 50 yıl sonra belki 100 yıl sonra belki de daha kısa 20 yıl sonra çocuklarımıza, torunlarımıza şunu anlatma şansımız olacak; bu lüksümüz olacak. Bundan dolayı hepiniz gurur duymalısınız. Biz diyeceğiz ki 'Evet tüm bunlar Türkiye'de olurken Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşıydık, onunla beraber yan yana yol yürüdük'. Bunları söyleyeceğiz, bunları söyleme imkanımız olacak."'HER ALANDA EN İYİSİNİ YAPMA GAYRETİNDEYİZ'Muhalefeti eleştirirken, iktidar olarak yaptıkları büyük projelere karşı çıkıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, İngiltere'nin Türkiye'yi yendiği futbol maçlarını hatırlatarak, şunları söyledi: "Elbette karşımızdakilerin de kapasitelerinin belli bir seviyede olması bir avantajımız ama bu bizi rehavete kaptırmamalı. Bizim her gün çalışmaya devam etmeniz lazım. Karşıdakiler hiçbir zaman şununla gelmiyorlar, 'Siz şunları yaptınız, biz bunların daha iyisini yaparız. Siz 100 tane köprü yaptınız, biz 150 köprü yaparız. Siz 10 tane baraj yaptınız, biz 20 tane yaparız. 5 tane dünyanın en iyi havalimanını yaptınız, biz 10 tane yaparız' gibi hiçbir zaman söylemle gelmiyorlar. Aksine yapmaya çalıştıklarımızın hepsini de baltalıyorlar. Şimdi 3 tane gerdanlığımız var Marmara'da; 15 Temmuz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Her bir köprünün yapımında başta CHP olmak üzere muhalefet bunların hepsinin yapımına karşı çıktılar. Dünyanın en büyük havalimanını yaparken dediler ki 'Bunu yapmayacaksınız'. Getirdiler önümüze 'bu havalimanını yapmayacaksınız'ı koydular. Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktılar, her şeye karşı çıktılar. Sayın bakanım çıktı, doğal gaz aramaya; doğal gaz ararken dediler ki 'Ya doğal gaz da aramayın kardeşim, boşa masraf ediyorsunuz'. Bir defa önemli olan strateji ve vizyon ve hayal kurmayı biliyor olmanız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir hedef koydu ve hedefin doğrultusunda bu milletinde koşmasını, ilerlemesini ve motive olmamızı sağladı. Hatırlayın, 40 yaşın üstündekiler hatırlar. Ben çocukluğumda hatırlıyorum; İngiltere gelip, bize 8 tane gol atıp, giderdi. Biz ne yapardık? Omuz silkerdik, 'Tamam bunlar yapar' derdik. O zaman da belki gururlu bir ülkeydik. Fakir ama gururlu bir ülkeydik. Şimdi her alanda dünyanın en iddialı projelerin imza atan, her alanda en iyisini yapma gayretinde olan bir ülkeyiz. Buna Kanal İstanbul'u da dahil dünyanın en büyük havalimanı da dahil her şey dahil."LAVANTA VE ÇİLEK HASADINA KATILDILARMHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden bakanlar, daha sonra Ulupınar Mahallesi'nde iş insanı Sermin Kahraman'a ait 20 dönümlük lavanta ile 16 dönümlük çilek bahçesini gezdi. Lavanta ve çilek hasadına katılan Pakdemirli ile Dönmez, ardından yapımı tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın açılışına katıldı. Bakan Dönmez, parkın Bilecik'e hayırlı olmasını diledi. Bakan Pakdemirli ise "Tabiat parkına 12 milyondan fazla para harcadık. Son 3 senede de Bilecik'e tabiat parkı ve diğer faaliyetler anlamında sadece 20 milyon lira para harcadık. Bilecik'te 4 tane tabiat parkımız var ama şunu ifade etmek isterdim. Basit hesapla 16 tane tabiat parkı, Türkiye'de 256 tane olmuş. Kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde yani bizlerin yaptığı hizmetler, bir başkanın yaptığı hizmetlerin misli değil karesi şeklindeydi. 16'nın karesi 256. Küçükelmalı Tabiat Parkı'mız hayırlara vesile olsun, bölge haklımız güzel zamanlarını burada geçirsinler" dedi. Parkı gezen bakanlar Fatih Dönmez ve Bekir Pakdemirli, öğle yemeğinin ardından Osmaneli ilçesine geçti.

