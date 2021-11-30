Bakan Pakdemirli: "Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasındayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman... - Haberler Ekonomi
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Bakan Pakdemirli: "Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasındayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasındayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızın ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 29.6'sını kapsamasını hedefliyoruz.

Bakan Pakdemirli: "Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasındayız. 2021 sonuna kadar 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızın ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 29.6'sını kapsamasını hedefliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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