Pakdemirli: "Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...
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Pakdemirli: "Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...

Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programında konuştu. (1)

Pakdemirli: 'Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...
Pakdemirli: 'Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...
Pakdemirli: 'Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...
Pakdemirli: 'Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...
Pakdemirli: 'Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...
Pakdemirli: 'Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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Pakdemirli: "Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde... - Haberler
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