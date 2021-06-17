Pakdemirli: "Pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programında konuştu.