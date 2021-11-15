BAKAN PAKDEMİRLİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ EĞİTİM ve İSTİŞARE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI

ERZURUM (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli bölgesel istişare ve eğitim programı kapsamında Doğu Anadolu'nun incisi Erzurum'da gerçekleştirilen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Milli Mücadelemizin dönüm noktası olan kararların alındığı, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu güzide topraklarda; "Dadaşlar Diyarı"nda, uzaktan da olsa sizlerle beraber olmaktan dolayı, son derece mutluluk duyuyorum diyen Pakdemirli; "Ege Bölgesinde başlattığımız ve Doğu Anadolu Bölgemizde devamını sağladığımız bu bölgesel istişare ve eğitim programını oldukça önemsediğimi bilmenizi istiyorum. İnşallah kalan beş bölgemizde de, bu eğitimleri en kısa zamanda düzenleyerek; personel yönetimi ve verimi açısından değerli bir çalışma yapmış olacağız.

Bu eğitimleri düzenlemekteki ana amacımız, personel yönetimi noktasında; etkili ve istikrarlı bir iş süreci oluşturarak, yaptığımız işleri yüksek performansla yürütmektir. Bu vesileyle; Erzurum'da düzenlediğimiz 2'nci Hizmet İçi Eğitimin, hepimiz için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAYVANCILIĞIMIZIN LOKOMOTİF BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 164 bin km2'lik yüzölçümü ile ülkemizin en büyük coğrafi bölgesi olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli; "Ülkemiz yüzölçümünün yüzde 21'ini kaplayan bu alan, nüfusumuzun ise yüzde 10'unu barındırmaktadır. Dağların, ovaların ve platoların oldukça geniş yer kapladığı bu coğrafya; ülkemizin büyükbaş ve küçükbaş hayvan tedarik merkezi konumundadır. Bu nedenle; zengin çayır-mera varlığı ile hayvancılığımızın lokomotif bölgesidir. Bildiğiniz gibi, ülke nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına ulaşmak için büyük gayretlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte Doğu Anadolu Bölgesi, bu hedefimize ulaşmak için, merkez üssü konumunda" diye konuştu.

"TARIMSAL HASILADA DÜNYADA İLK 10 İÇERİSİNDEYİZ"

Tarımsal hasılada, Avrupa'da 1'inci sırada ve dünyada ilk 10 içerisindeyiz" diyerek gururlanabiliyorsak, bu elbette sahadaki personelimizin gücüne ve güçlüklerle başa çıkabilme kararlılığına bağlı diyen Pakdemirli; dünya gündeminde, bugün, "orman varlığını artıran nadir ülke" konumunda bulunuyorsak, ağaçlandırma konusunda rekordan rekora koşuyorsak, bu da Bakanlık personelimizin vizyonuna, iyi niyetine, azmine ve gayretine bağlı dedi.

"ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Pakdemirli; "Tarım-orman alanında 5 yılımızı planlayarak 25 yılımıza ışık tutacak olan Tarım-Orman Şuramızı, 15 yıl aradan sonra topladık. Şura'da alınan kararları Cumhurbaşkanımızın himayelerinde açıkladık. Ardından hiç vakit kaybetmeden kararları, eylem planına çevirerek hayata geçirmeye başladık. Yine küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin artmasıyla, önümüzdeki yıllarda suya olan ihtiyacın artacağını bilerek, son 19 yılda yapılan yatırımlarla birlikte, suyun daha etkin, daha verimli kullanılması ve yönetilmesi için Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nı topladık. 7 aylık bir sürecin ardından, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 28 maddeden oluşan Şura kararlarını, geçen ay tek tek açıkladık

Tabi bu iki önemli Şura'dan başka; Elektrikli Traktör, Hayvan Takip Sistemi, Tarım-Orman Akademisi, Geleceğe Nefes, Akıllı Tarım Uygulamaları, Geleceğin Tarımı-Tarımın Geleceği Platformu, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ve Gıdanı Koru gibi birçok marka projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz" diye sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Bakanlığın, çok stratejik görev ve sorumluluklar üstlendiğinin önemine vurgu yapan Bakan Pakdemirli; Bu görev ve sorumlulukları Bakanlığımız; Merkezde 12 Genel Müdürlük, 5 Başkanlık, Taşrada 15 Bölge Müdürlüğü, 81 İl Müdürlüğü, 922 İlçe Müdürlüğü, 156 Kuruluş Müdürlüğü, 15 Yurtdışı Teşkilatı -yani- Tarım Müşavirliği, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarımızın Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Orman Genel Müdürlüğümüzün 28 Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün 26 Bölge Müdürlüğü ile yürütmektedir dedi.

"GÜÇLÜ DEVLET, VATANDAŞINA EN İYİ HİZMET EDEN DEVLETTİR"

Güçlü devlet, vatandaşına en iyi hizmet eden devlettir diyen Bakan Pakdemirli; "Bu anlayışıyla, hizmetlerimizi vaktinde vatandaşla buluşturmaya dikkat etmeliyiz. Düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerle; Bakanlığımızın vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi artıyor. Tarım-orman alanında geliştireceğimiz politikalarda verimlilik artıyor. Bakanlığımızın yaptığı işlemlerde hata oranı minimuma iniyor. İş tekniklerinin, iş analizlerinin, iş metotlarının geliştirilmesi daha kolay oluyor. Personelimizin yenilikleri kabul etmeleri, gelişmeleri takip etmeleri kolaylaşıyor. Yapılan işlerde her türlü giderin miktarı belirli ölçüde azalıyor.

Bakanlığımızın verdiği hizmetlerdeki kalitenin artmasıyla birlikte, toplumdaki saygınlığı artıyor. Birimler arası iletişimin kolaylaşması ile birlikte, yapıcı ilişkiler kurulmasını sağlıyoruz. İşte bu ve daha birçok nedenle, eğitimlerimizi takip etmeye özen gösterelim. Aramızdaki bağı kuvvetli tutmaya, kurumsal aidiyeti diri tutmaya gayret edelim" dedi.

"İŞİMİZ SAHA, GÜCÜMÜZ SAHA! "

Personeline daima sahada olun talimatı veren Bakan Pakdemirli, "Göreve başladığım günden beri söylüyorum: Daima saha, her zaman saha! Nasıl ben, makamdan daha çok sahadaysam, tarladaysam, meradaysam, seradaysam, ağıldaysam, ormandaysam, şantiyedeysem; benim amirim de memurum da, işçim de mühendisim de daima sahada olacak! Bugün sahada olacağız, yarın, bugünden daha çok sahada olacağız! Görevimizin gereği de budur, vatandaşımızın bizden beklentisi de budur. Altını çize çize söylüyorum: "İŞİMİZ SAHA, GÜCÜMÜZ SAHA! " dedi.

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