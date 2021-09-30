Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline geldi (4) - Haberler
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Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline geldi (4)

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline geldi (4)

PAMUK HASADINA KATILDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana ziyaretleri kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde bulunan pamuk tarlasını gezdi.

ADANA (DHA) - PAMUK HASADINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana ziyaretleri kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde bulunan pamuk tarlasını gezdi. Tarla sahibi Bünyamin Ortatepe ve işçilerle sohbet eden Bakan Pakdemirli, ardından biçerdövere binerek pamuk hasadına katıldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Pamuk fiyatlarından çiftçimiz memnun. 2020'deki pamuk üretimimiz 1 milyon 774 bin tondu. Bu sene 2 milyon 250 bin ton pamuk üretimi bekliyoruz. Buradaki ana unsur 80 kuruş olan desteğin 1 lira 10 kuruşa yükselmesi. Bugün itibarıyla ekili pamuk alanı 330 bin hektar civarında. 2021'de de yüzde 27 artışla 2 milyon 250 bin ton ürün bekliyoruz. Son 19 yılda birim alandaki verim artışı yüzde 40,353 kilogramdan 494 kilograma yükseldi verim dekarda. Eskiden Adana'da daha fazla üretim vardı ama üretim sulu tarımla beraber başka ürünlere kaymış durumda" diye konuştu.


Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline geldi (4)

Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline geldi (4)

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri
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