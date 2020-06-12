Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı'na 9 binden fazla çiftçi kaydoldu TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile küçük işletmeci ve sermaye sahiplerinin aynı ortamda, eşit haklarla buluşacaklarını belirterek, "Lansmandan bu yana sisteme 9 binden fazla çiftçimiz kaydoldu" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile küçük işletmeci ve sermaye sahiplerinin aynı ortamda, eşit haklarla buluşacaklarını belirterek, "Lansmandan bu yana sisteme 9 binden fazla çiftçimiz kaydoldu" dedi.

Bakan Pakdemirli, Adana tarım orman sektör temsilcileri ile videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Burada konuşan Pakdemirli, pandemi sürecinde gıda arzı bakımından problem yaşamadıklarını anımsatarak, bunun 18 yılda sağlanan güçlü tarım ve orman altyapısı sayesinde olduğunu söyledi. Pakdemirli, "2018 yılında çiftçimize 14,5 milyar lira tarımsal destek veriyorken, 2019'da bu rakam 16,1 milyar liraya çıktı. 2020 yılında desteklerimizi, toplamda yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık" dedi.

'SİSTEME BİR AN ÖNCE DAHİL OLMANIZI İSTİYORUM'Adanalı çiftçilerinden DİTAP'a dahil olmalarını isteyen Bakan Pakdemirli, DİTAP'la küçük işletmeci ve sermaye sahiplerinin aynı ortamda, eşit haklarla buluşacağını kaydetti. Pakdemirli, "Lansmandan bu yana sisteme 9 binden fazla çiftçimiz kaydoldu. Sizden de DİTAP ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, sisteme bir an önce dahil olmanızı istiyorum. Ayrıca lansmanını yaptığımız ve ilk dersini benim verdiğim Tarım Orman Akademisi'ni de siz değerli çiftçilerimize, üreticilerimize ve bütün paydaşlarımızın ilgisine sunduk. Çok istifade edeceğinizi düşünüyor, sizleri de derslerimize bekliyorum" diye konuştu. 'ÜRETİMİMİZİN ÖNEMLİ BİR YÜKÜNÜ ADANA ÜSTLENİYOR'Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimin önemli bir yükünü Adana'nın üstlendiğine vurgu yaparak, "Soyanın neredeyse yüzde 60'ı, yer fıstığının yüzde 53'ü, turunçgillerin yüzde 32'si, pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 10'u olmak üzere birçok bitkisel ürünün üretiminde ön sıralarda yer almakta. Toplam bal üretiminin yüzde 10'u ile de ülkemizde 3'üncü sırada yer almakta. Adana son 18 yılda bitkisel üretim değerini 5,3 kat artışla 6,8 milyar liraya; hayvansal üretim değerini de yaklaşık 10 kat artışla 3 milyar liraya çıkardı. Adana 9,8 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye'de 6'ncı sırada yer almakta" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca bazı ürünlerde arz talep dengesini korumak amacıyla şimdiye kadar soğanda 150 bin ton, patateste ise 50 bin ton ihracata ön izin verilmesine imkan tanıdıklarını söyledi.

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Haluk KARAASLAN- Fatih ERDOĞAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA