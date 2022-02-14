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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, Denizli'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, Denizli'ye geliyor

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Cuma günü Denizli'ye geliyor.

DENİZLİ (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Cuma günü Denizli'ye geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 18 Şubat 2022 Cuma günü günübirlik olarak Denizli'yi ziyaret edecek. Tarım Bakanı Pakdemirli'nin Denizli ziyaret programına ait detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bekir Pakdemirli, Denizli, Cuma, Politika, Güncel, Haberler

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