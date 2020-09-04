Pakdemirli güzel haberi verdi: Denizli'deki yangın 18 saat sonunda kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pakdemirli güzel haberi verdi: Denizli'deki yangın 18 saat sonunda kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınını helikopterle havadan inceledi. Daha sonra yangınla ilgili açıklama yapan Bakan, durumun 18 saat sonunda kontrol altına alındığını söyledi.

04.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:07

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili sabah saatlerinde helikopterle tekrar havadan incelemelerde bulundu. Bakan, 200 hektar alanın kül olduğu yangının 18 saat sonrasında kontrol altına alındığını söyledi.

7 DOZER VE 7 HELİKOPTERLER MÜDAHALE EDİLDİ

Bakan Pakdemirli daha sonra yangın bölgesinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada yangına 55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 grayder, 4 ilk müdahale aracı, 250 yangın işçisi ve 7 helikopterle müdahale ettiklerini bir yangın olduğunu söyledi.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangında etkilen alan olarak havadan yaptıkları ölçümde çevresinin yaklaşık 7 kilometre olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu da kabaca aşağı yukarı 300-350 hektarlık bir alanın etkilenmiş olabileceğini, ama bunun da minimum yarısının da yanmadığını gösteriyor. Yaklaşık 200 hektar civarında bir alan kabaca etkilenmiş gözüküyor. Tabii ki bunlar resmi rakamlar değil. Arkadaşlarımız sonradan bu çalışmaları yapıp kamuoyuyla paylaşırlar. Ama tabii ki her yangında etkilenen alan konusu çok merak edildiği için kaba bir hesap yaparak durumu bildirmek istedik. Şu an itibariyle buradaki yangınla alakalı da söyleyebileceğimiz tamamen kontrol altında olduğu"

Pakdemirli güzel haberi verdi: Denizli'deki yangın 18 saat sonunda kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Fatma Girik Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Erkan Kamat Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Pakdemirli güzel haberi verdi: Denizli'deki yangın 18 saat sonunda kontrol altına alındı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:07:06. #1.15#
title