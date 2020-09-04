Pakdemirli güzel haberi verdi: Denizli'deki yangın 18 saat sonunda kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınını helikopterle havadan inceledi. Daha sonra yangınla ilgili açıklama yapan Bakan, durumun 18 saat sonunda kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili sabah saatlerinde helikopterle tekrar havadan incelemelerde bulundu. Bakan, 200 hektar alanın kül olduğu yangının 18 saat sonrasında kontrol altına alındığını söyledi.

7 DOZER VE 7 HELİKOPTERLER MÜDAHALE EDİLDİ

Bakan Pakdemirli daha sonra yangın bölgesinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada yangına 55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 grayder, 4 ilk müdahale aracı, 250 yangın işçisi ve 7 helikopterle müdahale ettiklerini bir yangın olduğunu söyledi.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangında etkilen alan olarak havadan yaptıkları ölçümde çevresinin yaklaşık 7 kilometre olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu da kabaca aşağı yukarı 300-350 hektarlık bir alanın etkilenmiş olabileceğini, ama bunun da minimum yarısının da yanmadığını gösteriyor. Yaklaşık 200 hektar civarında bir alan kabaca etkilenmiş gözüküyor. Tabii ki bunlar resmi rakamlar değil. Arkadaşlarımız sonradan bu çalışmaları yapıp kamuoyuyla paylaşırlar. Ama tabii ki her yangında etkilenen alan konusu çok merak edildiği için kaba bir hesap yaparak durumu bildirmek istedik. Şu an itibariyle buradaki yangınla alakalı da söyleyebileceğimiz tamamen kontrol altında olduğu"

Kaynak: AA