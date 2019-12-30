Bakan Pakdemirli'den yılbaşı uyarısı

30.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:31

"kaçak kesim yapanlara karşı, tüm orman teşkilatımız talimatlandırılmıştır. Ormanlarda bu türlü usulsüz faydalanmalara meydan verilmemesi için her türlü önlem alındı. Her yıl olduğu gibi ağaç kesmeyelim, fidan dikelim" dedi.

VATANDAŞLAR FİDANLIKLARDAN FİDAN ALABİLECEK

Kaçak kesimlere karşı tüm tedbirlerin alınmasının yanında, vatandaşlarımızın yılbaşı çam ihtiyacının talepler doğrultusunda orman fidanlıklarından temin edileceğini de belirten Pakdemirli; "Her yıl olduğu gibi 81 ilimizde bu yıl da 'Ağaç Kesme Fidan Dik' Kampanyası çerçevesinde tüm illerde ücretsiz olarak vatandaşlarımız fidanlıklardan, Orman Genel Müdürlüğümüzün şehir merkezlerinde oluşturduğu stantlardan fidan alabilecekler. Bu fidanların daha sonra toprakla buluşturulması için ise yine orman teşkilatımız yardımcı olacaklar" diye konuştu.

FİDAN KESEN 10 YIL CEZA ALABİLİR

Yasalara göre ormanlardan kaçak kesim yapmanın ağır yaptırımları olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, ''Ağaç kesenler, kökünden sökenler veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır'' hükmünü içeren 6831 sayılı Orman Kanunu'nu hatırlattı. Bakan Pakdemirli, ''Sonuç itibarıyla ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir" diyerek vatandaşları uyardı.?

Kaynak: Bültenler