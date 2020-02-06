Bakan Pakdemirli'den yatırımcıya çağrı: Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla...

06.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:04

İZMİR'deki Agroexpo 15'nci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlere seslenip, "Tüm yatırımcılara gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun. Ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın. Ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah salondaki çok uluslu bu katılım, Türkiye ekonomisinin gücünü ve güvenilirliğini göstermesi açısından uluslararası camiaya güçlü bir mesaj olacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, çok sayıda sektör temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla Fuarizmir'de 6-9 Şubat arasında düzenlenen 15'nci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Konuşma yapan Bakan Pakdemirli, dün akşam İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın inişi esnasında yaşanan kazada ölen 3 vatandaş için başsağlığı diledi. Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında yaşamını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Pakdemirli, meteorolojinin önemine dikkat çekerek, vatandaşlara planlamalarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yapmalarını önerdi.TARIMIN ÖNEMİNE VURGUTürkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın dünyanın tahıl ambarı, geleceğin ise mutfağı olduğunu anlatan Pakdemirli, teknolojik gelişme ve tüketim merakının hızını hiç kaybetmediğini hatırlattı. Tüketim ve ticaretin engel tanımadığını vurgulayan Pakdemirli, "Dünya ekonomisini belirleyen en önemli faktör, tüketenlerin ihtiyaçları ve beklentileri. Değişen dünyada ülkelerin rol kapabilmeleri ve belli roller üstlenmeleri kaçınılmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde beslenme, gıda ve sağlık konuları, önem sıralamasında ilk sırayı oluşturuyor. Bu bağlamda, küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün giderek öneminin arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz" dedi. Dünyayı doyuran ülkenin dünyanın lider ülkesi olacağını savunan Bakan Pakdemirli, tarımı olmayan ülkeyi, mutfağı olmayan eve benzetti. Tarım ve hayvancılık sektörünün taşıdığı büyük potansiyeli kamuoyuna daha iyi anlatabilme araçlarından birisinin fuarlar olduğunu söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti: "Bu fuarla inşallah; ticari ilişkilerinizi daha da güçlendirmiş ve yeni işbirliklerine kapı aralamış olacağız. Sektördeki firmalar bu vesileyle, rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak. Bu sayede marka bilinirliklerini arttırmış olacaklardır. Uluslararası platformda tanıtım yapma ve güçlü ihracat bağlantıları kurma noktasında, bu fuarın ülkeler arası önemli bir kazanç vesilesi olacağına inancım tamdır. Özellikle yabancı firmalar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip olacaklar"TARIMDA İHRACATÇI ÜLKE VURGUSUTarım ve orman sektörünün 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde ortalama yüzde 3.56'lık büyümeyle sanayi ve hizmet sektörlerine görepozitif bir büyüme gösterdiğini kaydeden Pakdemirli, son 17 yılda yıllık ortalama olarak yüzde 2.72'lik büyüme ile Hollanda, İspanya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinin geride bırakıldığını vurguladı. Dünyada yaşanan hem ekonomik olumsuzluk hem de iklim değişikliklerine rağmen sektörün son 17 yılın 14'ünde büyüyerek, sürdürülebilir gelişmesini devam ettirdiğini açıklayan Bekir Pakdemirli, "2002 yılında 37 milyar lirayken, 2018 döneminde tarımsal hasılamız yüzde 486 artışla 216.7 milyar liraya yükseldi. Ülkemiz 44 milyar dolarlık tarımsal GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ile Avrupa'da lider ülkeler arasında yerini aldı. Tarım orman sektörümüz 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde, GSYH'ye ortalama yüzde 6.3'lük katkı sağlayarak ülke ekonomisine destek oldu" diye konuştu. Tarımsal ihracatın 2002 yılında 3.8 milyar dolarken 4.7 kat artırarak, 2019 yılında 18 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemiz çok şükür 2019 yılında da 193 ülkeye, 1.827 tarımsal ürün ihraç ederek, ihracatçı bir ülke olduğunu ispat etti. Tarımsal üretimdeki başarımızı, birim alandan elde edilen verimdeki artış, tarımda mekanizasyonun yaygınlaşması, Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik destekler ile çok sayıda tarım ürününde, dünya liderliğimiz devam ediyor. Ülkemiz fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde Dünya birincisiyiz. Hayvansal üretimde de, dünyada önemli ülkelerden biriyiz. Büyükbaş hayvan varlığımız 1 milyon artışla 18.2 milyona, küçükbaş hayvan varlığımız ise 4 milyon artışla 50 milyona ulaştı. Ülkemiz, Avrupa'da toplam hayvan ve küçükbaş hayvan varlığında 1'nci, büyükbaş hayvan varlığında 2'nci sırada bulunuyor. 2023 hedefimiz; nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak. Üretimi artırırken, üreticimizi fiyat dalgalanmalarına karşı koruyoruz. Üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerin değer kaybı yaşamaması için gerektiğinde hem müdahale alımları yapıyor hem de taban fiyatı açıklaması yaparak üreticimizin yanında oluyoruz"EGE'YE KURU ÜZÜM VE KURU İNCİR AÇIKLAMASIEge Bölgesi için önemli olan iki ürüne dikkat çeken Bakan Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzümle ilgili Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaretinde "Kuru üzüm fiyatı 10 TL'nin altına düşerse müdahale ederiz" sözünü hatırlattı. Kısa bir süre sonra kuru üzüm fiyatlarının düşmeye başlamasıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 10 lira fiyatla kuru üzüm almaya başladıklarını belirten Pakdemirli, bu suretle en az 55 milyon dolarlık katkıyı sağladıklarını savundu. Aydın'da kuru incir fiyatlarının düşmesi sonucu üreticilerin mağdur olmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 18 lira fiyatla alım yaptıklarını belirten Pakdemirli, "En az 10 milyon dolarlık bir kaybı önlemiş olduk. Kuru üzüm ve kuru incirde ilk defa TMO-TARİŞ işbirliğini başlatarak hem üreticilerimize hem de TARİŞ'e katkı sağlamış olduk" dedi. Tohum arz güvenliğinin önemli olduğunu da dile getiren Bakan Pakdemirli, şunları ifade etti: "Türkiye'yi, kendi tohumluğunu üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirdik. Halihazırda 86 ülkeye tohum ihracatı yapmaktayız. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda; üretimimizi 150 bin tondan 1 milyon 59 bin tona çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında 10. sıradayız. Bugün meyvecilikte kullanılan fidan ve fidelerin yüzde 96'sı yurtiçinde üretilip, sertifikalandırılmaktadır. Tohum gen bankalarımızda gelecek nesiller için tohumlarımızı koruyoruz. Çiftçilerimiz ve halk tarafından Bakanlığımıza, yerel bitki ve çeşitlerine ait binden fazla tohum bağışlandı. İzmir ve Ankara'da bulunan Ulusal Gen Bankasında yaklaşık 4 bin türe ait, yaklaşık 105 bin tohum örneği korunmaktadır. Tarımda ARGE ve inovasyonu çok önemsiyoruz. Tarımda bir teknoloji devrimine imza attık. Yazılımı da tasarımı da yerli ve milli elektrikli traktörümüz test aşamasında. Çiftçimizin halihazırda kullanmakta olduğu traktörü de dönüştürebileceğiz. Tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre dönüşüm işlemini yapabileceğiz. Gübre için de kolları sıvadık. Akıllı tarım çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda gübrede yüzde 30 tasarruf sağlayacağız. İnşallah 2023 yılına kadar 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda tarıma yıllık 14 milyar lira gelir artışı sağlamış olacağız"ULUSLARARASI CAMİAYA MESAJTürkiye'nin tarım, gıda ve hayvancılık üretimi için her türlü imkana sahip olduğu gibi Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Avrasya'nın arasında köprü vazifesi gören 4 saatlik uçuş mesafesinde 50'den fazla ülkeye ulaşabilen tek ülke olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya ülkelerine coğrafi yakınlığından dolayı, önemli bir avantaja sahip olan Türkiye, bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir. Söz konusu ülkelerle Avrupa ve Balkanlar arasında bir köprü vazifesi yapan Türkiye, hedef bölgelerin gıda tedarikçisi olarak konumunu gün geçtikçe, güçlendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak, özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum: Ülkeme yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara, gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun, ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah salondaki çok uluslu bu katılım Türkiye ekonomisinin gücünü ve güvenilirliğini göstermesi açısından, uluslararası camiaya güçlü bir mesaj olacaktır" diye konuştu. Bakanlık olarak 'Tarım Orman Şürası' gerçekleştirerek önümüzdeki 25 yılı planlamak üzere tarım ve orman sektörünün tüm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Pakdemirli, 4 ay içerisinde her sektörden 10 bine yakın paydaştan 50 bine yakın bilgi, fikir ve proje aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta eylem planını 8 ana başlıkta olmak üzere hazırladıklarını belirten Pakdemirli; son olarak şunları söyledi: "Toplam 38 eylem planı hazırladık ve sizlerle paylaştık. Hazırlamış olduğumuz eylem planları ile tarım orman sektörümüzü marka yapmak için elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Ekilmedik bir avuç toprak, sulanmadık bir karış tarla bırakmayacağız. Geleceği bugünden planlamayanlar, yerinde saymaya mahkumdur. Türkiye sürekli değişiyor, gelişiyor ve belirlediği hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyor. Biz de bu potansiyele, dinamizme inanıyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Ülkemizi ihtiyaç duyduğu tarım ve hayvancılık alanlarında hizmetlerle buluşturuyoruz"AVRUPA'NIN 4 BÜYÜK FUARINDAN BİRİ İZMİR'DEİzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, küresel ısınma ve çeşitli risk faktörleri nedeniyle tarım ve hayvancılığın öneminin gittikçe arttığını vurguladı. Fuarın her sene artan iş bağlantılarının kurulduğu tarım ve hayvancılığa katkı sağlayan bir ortam olmasını dileyen Ayyıldız, sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa'nın 4 büyük tarım fuarından birinin İzmir'de gerçekleştiğine dikkat çekerek, binlerce katılımcının bulunduğu Agroexpo'nun tarım sektörünün gelişmesine uluslararası ortaklık kurulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Soyer, "Türkiye'nin en yeni alanda 110 bin kapalı fuar alanında 950 firma ve 75 ülkeden ziyaretçi gelecek. Hızla artan dünya nüfusu tükenen kaynaklar ve tarımın önemini öne çıkarıyor. Küresel tarım ve gıda sektörünün yarattığı olumsuzluklar nedeniyle zamanımızı yerel üreticiyi teşvik etmek ve bereketli toprakları korumaya harcamalıyız. Dünya topraklarında hegemonya kurmak isteyenlerin üstesinden gelecek kadar bereketli topraklarımız var. Üreticinin doğayla uyum içinde üretmesini sağlamak ve yerelden kalkınmayı sağlamak için çalışıyoruz. Bu ülkenin özüne dönmeye tarımsal potansiyelin gücünü hatırlamaya ihtiyacı var" diye konuştu.Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise konuşmasında, 2016 yılında Fuarizmir'in kurulmasıyla beraber Agroexpo'nun ulusal ve uluslararası katılımcıları daha geniş bir alanda ağırlamaya başladıklarını söyledi. Dünya çapında bir fuar düzenlendiğine dikkat çeken Tan, 2019 yılının şubat ayında düzenlenen fuarda, 875'in üzerinde katılımcı ve 330 binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, 15 yıldır aralıksız olarak fuarda stant açan firmalara ve fuar için destek veren kişilere plaket takdim etti. Protokolle birlikte fuardaki stantları gezen Bakan Pakdemirli gazetecilere kabak tatlısı yedirdi.

Kaynak: DHA