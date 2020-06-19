Bakan Pakdemirli'den tarımsal destek açıklaması
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Bakan Pakdemirli'den tarımsal destek açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere bugün saat 18.00'den sonra 1 milyar 469 milyon 303 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

19.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:13

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere bugün saat 18.00'den sonra 1 milyar 469 milyon 303 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, bazı tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticiye 1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini aktaran Pakdemirli, tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.

Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesabına aktarılacağını belirterek, "Böylece 1 Ocak'tan itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 milyar liraya ulaşarak, 22 milyar liralık tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 69,5'lik kısmı ödenmiş olacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada yer alan takvime göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlara 19 Haziran'da, 4-6 olanlara 26 Haziran'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da saat 18.00'den sonra ödemeleri yapılacak.

Bakan Pakdemirli'den tarımsal destek açıklaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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