Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Şarbon Açıklaması: Hayvanlar Piyasaya Verilmedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde büyükbaş hayvanlarda "şarbon" virüsü bulunmasıyla ilgili, açıklamalarda bulundu. Bakanlıkta, kameraların karşısına geçen Pakdemirli, hastalık taşıyan hayvanların hiçbir şekilde piyasaya verilmediğini söyledi.

"HASTALIK ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILAN TESTLER POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Brezilya ve İrlanda'dan toplam 6 bin 968 baş kesimlik hayvan ithal edildiğini aktaran Pakdemirli, "İthal edilen bu hayvanların İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktasında gerekli muayeneleri yapılmıştır. Bunlardan; Konya'daki işletmeye 3 bin 9 büyükbaş hayvan getirildi, geriye kalan 3 bin 959 büyükbaş hayvan ise Ankara Gölbaşı ilçesi Ahiboz Mahallesindeki işletmeye getirilmiştir. Gölbaşındaki hayvanlarda hastalık şüphesi görülmesi üzerine numune alınmış Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmiş ve sonuç Anthrax (Şarbon) pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ VE YETİŞTİRİCİLERİMİZ RAHAT OLSUNLAR"

Numune sonucu pozitif çıkan ve işletmede ölen 146 büyükbaş hayvanın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre imha edildiğini belirten Pakdemirli, şunları aktardı:

"İşletme karantina altına alınmış olup tüm giriş ve çıkışlar kontrol altındadır. Halkımız ve yetiştiricilerimiz rahat olsunlar. Her türlü teknik ve sağlık tedbirleri alınmıştır. Hastalık çıkan işletmeye yakın mahallelerimizdeki gerekli sağlık kontroller ve aşılama çalışmaları yapılmıştır."

"TÜRKİYE'DE 2018 YILI İÇERİSİNDE 79 NOKTADA ŞARBON HASTALIĞI GÖRÜLDÜ"

Türkiye'de 2018 yılı içinde 79 noktada Şarbon Hastalığı'nın görüldüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, "Şunu özellikle belirtmem gerekirse, Şarbon hastalığı; Romanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Macaristan gibi ülkelerde görülmüştür. Türkiye'de 2018 yılı içerisinde 79 noktada Şarbon Hastalığı görülmüş, gerekli tedbirler alınarak, tüm hastalıklar söndürülmüştür. Gölbaşı ilçemizde de meydana gelen hastalıkta da her şey kontrol altına alınmıştır" dedi. Hastalıklı hayvanların imha işlemleri hakkında bilgi veren Pakdemirli, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre; derin çukurlar açılarak, kireçlenip toprakla kapatıldığını belirtti.

"HASTALIĞIN ÖZELLİKLE TÜRKİYE'YE GELDİKTEN SONRA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

İthal edilen bu hayvanların canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya verilmediğinin altını çizen Pakdemirli, konuyla ilgili Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gerekli talimatın verildiğini, gereken incelemenin tüm boyutlarıyla yapıldığını belirterek, "Çok kuvvetli bir ekiple bu işin üzerine eğiliyorlar. İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor. Brezilya'dan gelen hayvanların buraya geliş süresi yaklaşık 30 gün. Bu hayvanlar oradan hasta olarak yola çıkmış olsalardı 30 gün içinde yolda telef olması gerekirdi. Hastalığın özellikle Türkiye'ye geldikten sonra olabileceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.