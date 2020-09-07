Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme
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Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme

Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede incelemeKARŞI ATEŞ İLE MÜDAHALE EDİLİYORHatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan, kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan yangını söndürmek için karşı ateş tekniğine geçildi.

07.09.2020 04:24 | Son Güncelleme: 07.09.2020 04:28

Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme

KARŞI ATEŞ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan, kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan yangını söndürmek için karşı ateş tekniğine geçildi. Basın açıklamasının ardından yangının olduğu bölgede incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hatay'daki orman yangınıyla mücadele için arkadaşlarımızla sahadayız. Karşı ateş tekniği de dahil olmak üzere yangını kontrol edebilmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, ekiplerimizle var gücümüzle mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Karşı ateş tekniği uygulanmasının amacı, hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

Bakan Pakdemirli'den Samandağ'daki yangının olduğu bölgede inceleme

Kaynak: DHA

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