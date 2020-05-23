Bakan Pakdemirli'den Ramazan Bayramı mesajı
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Bakan Pakdemirli'den Ramazan Bayramı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlık olarak uyguladığımız politikalarla üreticilerimizin ve tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bakan Pakdemirli'den Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:16

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlık olarak uyguladığımız politikalarla üreticilerimizin ve tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pandemi ile mücadelede ülkemiz başarılı bir grafik çizip dünya ülkelerine de örnek oluyor. Bu salgını hayırlısıyla hep beraber atlatacağız ve özlediğimiz o eski bayramlara da elbet yine kavuşacağız. Yeter ki önce sağlıklı kalalım ve tedbirlere uyalım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAKDEMİRLİ MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Bayramlar sevinç ve mutluluk içinde kutladığımız, hasret giderdiğimiz, kucaklaştığımız birlik ve beraberliğimizi sembolize eden özel günlerdir. Pandemi nedeniyle ne yazık ki bu yıl mahzun geçirdiğimiz Ramazan ayının ardından kavuştuğumuz bayramı da buruk bir şekilde kutlayacağız. Tüm dünyayı etkilemeye devam eden korona virüs salgını, gıda ve tarımın önemini ve stratejik değerini de bir kez daha göstermiştir. Bakanlık olarak aldığımız hızlı ve etkili tedbirler sayesinde salgın sürecinde ve Ramazan ayı boyunca gıda üretimi ve temini konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Bu süreçte üreticilerimizi kollama, tüketicilerimizi koruma gayreti içinde olduk. Market raflarımız boşalmadan hemen yeniden dolabildi. Bunun için çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum. Üreten, emek veren, alın teri döken çiftçilerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Yılın ilk beş ayında 12,4 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptık. Bu yıl içinde ödeyeceğimiz toplam destek miktarı ise 22 milyar lira olacak. Pandemi nedeniyle çiftçilerimizin eğitim ihtiyaçlarında bir aksama olmaması için uzaktan eğitim sistemini devreye aldık. Ayrıca, sözleşmeli tarım modelini yaygınlaştıracak ve pazarlama sorununa çözüm olacak Dijital Tarım Pazarı platformumuzu hayata geçirdik. Çeşitli nedenlerle ekilmeyen ya da nadasa bırakılan alanları üretime kazandırmak amacıyla 21 ilimizde çiftçilerimize yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yaptık. Ayrıca hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri, çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ediyoruz. Çiftçilerimizin emeğinin korunması için alım fiyatlarını söz verdiğimiz gibi hasattan önce açıkladık. Kırsal kalkınma projelerinde gençlerimize ve kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Bu sayede kentlerden kırsala dönüşün de bu dönemde artmaya başladığını görüyoruz. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için aldığımız tedbirlerin yanında üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde sofralarımıza ulaşması için de gece gündüz demeden gıda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca özellikle tüketimi artan ürünler başta olmak üzere gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerimize ağırlık verdik. Bu kapsamda, gıda üretim yerlerinde 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerinde 45 bin 938 olmak üzere toplam 61 bin 736 denetim gerçekleştirdik. Kurallara uygun olmayan işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestik. Bakanlık olarak uyguladığımız politikalarla üreticilerimizin ve tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pandemi ile mücadelede ülkemiz başarılı bir grafik çizip dünya ülkelerine de örnek oluyor. Bu salgını hayırlısıyla hep beraber atlatacağız ve özlediğimiz o eski bayramlara da elbet yine kavuşacağız. Yeter ki önce sağlıklı kalalım ve tedbirlere uyalım. Bu vesileyle bayramın ülkemizde huzur, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, bu süreçte canla başla mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız ve çiftçilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

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