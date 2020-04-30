Bakan Pakdemirli'den Ramazan ayı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli'den Ramazan ayı mesajı

Bakan Pakdemirli'den Ramazan ayı mesajı
30.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:45

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

Bakan Pakdemirli Ramazan ayı dolayı yayımladığı mesajında, "Rahmetin, bereketin, hikmetin, sabrın ve sıhhatin ayı, on bir ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Maalesef Covid-19 Pandemisi dolayısıyla bu yıl, iftar sofralarında, sahur sohbetlerinde ve teravih namazlarında buluşamayacağımız için mahzun bir Ramazanı idrak edeceğiz. Ancak hep birlikte, tedbirle, dikkatle ve fedakarlıkla bu zor günlerin de üstesinden geleceğimize gönülden inanıyorum. ve biliyorum ki gelecek Ramazan'da; yeniden kalabalık iftar sofralarında buluşabileceğiz. Teravihlerimiz çocuklarımızın varlığıyla yeniden süslenecek. Komşularımızla yeniden sahurlarda buluşacağız. Ezan vakti yeniden tatlı bir telaş saracak fırınlarımızın önlerini, pide kuyruklarında yine uzun uzun sohbetler edeceğiz. Bayramlarımız yeniden bayram olacak, elbet bitecek bu uzun süküt ve yeniden şenlenecek vakitlerimiz. Evvel Allah devletimizin güçlü varlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ağır koşulları aşmamızdaki üstün liderliği, ülkemize son 18 yılda her alanda kazandırdığımız sağlam altyapı, aldığımız önlemler, tedbirler ve elbette sizlerin samimi gayretleri ile bu zor zamanları muhakkak aşacak ve inşallah daha nice güzel günlere, daha nice Ramazanlara hep birlikte kavuşacağız. Bildiğiniz gibi, Covid-19 Pandemisi'nin şuanda tek ilacı ve kurtuluşu; evde kalmak, kaliteli ve sağlıklı beslenmek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bu nedenle, sizlerin sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya ulaşabilmeniz için, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, çiftçilerimizle, üreticilerimizle, yetiştiricilerimizle büyük bir özveriyle gece-gündüz çalışıyoruz. Pandeminin yayıldığı dönemde, Dünya ve Avrupa ülkelerinde yaşanan gıda arz sıkıntısı, hamdolsun öngörülerimizle ve aldığımız tedbirlerle, ülkemizde yaşanmamaktadır. ve hız kesmeden 'üretmeye', hatta 'daha çok üretmeye' devam ediyoruz" dedi.

"Milletimize hizmet duygusu, en büyük motivasyon kaynağımız"

Pakdemirli mesajında temel gıdı ürünlerinin iyi durumda olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Ülkemizde hasat sezonuna bir aydan daha kısa bir süre kaldı. 2020 üretim sezonu, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere, başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Ne mutlu ki; Anadolu coğrafyasının verimli topraklarını emek emek işleyen çiftçilerimiz dün olduğu gibi bugün de, kadim bir üretim kültürünü devam ettirmektedir. Atalarımızdan edindiğimiz kazanımlar bizim en büyük tecrübemiz. Gözlemlerimiz ve okumalarımız bu yolda, en büyük rehberimiz. Milletimize hizmet duygusu ise, en büyük motivasyon kaynağımız. Hayvansal gıda temini bakımından da bu süreçte gayretlerimiz devam ediyor. Son yıllardaki küçükbaş hayvan sayımızdaki artış ivmesini daha da yükselterek, 2023 yılında inşallah 83 milyon küçükbaşa çıkarmayı hedefliyoruz. Kısaca, tarımsal ve hayvansal üretimde aksaklık yaşanmaması için, tüm tedbirlerimizi Bakanlık olarak alıyor, tarlalarımızla, seralarımızla, meralarımızla sürekli iletişim halinde kalıyor, yerele özgü ve alana mahsus, alternatifler geliştiriyor, özel çalışmalar yapıyoruz. Bilhassa, gıda arzı konusundaki tedbirimize binaen, ülkemizde bir karış toprağın dahi boş bırakılmadan ekilip biçilmesi konusunda üreticimize her anlamda pozitif ayrımcılık sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Su arzı konusunda da şu an barajlarımızın doluluk oranı genel olarak, diğer yıllara göre iyi durumda. Su arzı konusunda sıkıntı yaşanmayacaktır. Tabi burada altını çizmemiz gereken bir husus var ki; vatandaşlarımızın Covid-19'dan dolayı kişisel bakım ve hijyene dikkate ederlerken, bütün gıda israflarından olduğu gibi su israfından da kaçınmalarını, suyu iktisatlı kullanmalarını önemle rica ediyorum.

İnşallah, çok yakın zamanda yine eskisi gibi ormanlarda, mesire yerlerinde, piknik alanlarında buluşacağız ve 2023 yılı için hedeflediğimiz 83 milyon fidanı hep birlikte toprakla buluşturacağız. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'inizi bir kere daha tebrik eder, bu mukaddes zamanların milletimizin ve ümmetimizin felahına, ferahına, sağlığına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Haberler
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli'den Ramazan ayı mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 23:03:36. #1.15#
title