Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 ilde çıkan 14 orman yangınından 10'unun kontrol altına alındığını, 1'inin söndürüldüğünü 3'ünde ise müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
01.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:35

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 ilde çıkan 14 orman yangınından 10'unun kontrol altına alındığını, 1'inin söndürüldüğünü 3'ünde ise müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

11 ilde çıkan yangınlara ilişkin son durumu aktaran Bakan Pakdemirli, Muğla'da, Milas ve Fethiye -Kelebek Vadisi olmak üzere iki adet, Aydın'da Çine-Akçaova ve Nazilli-Bozdoğan'da olmak üzere iki adet, İzmir Gaziemir-Çamönü ve Kemalpasa'da olmak üzere iki adet, Gaziantep Merkez, Balıkesir Dursunbey, Sinop Boyabat, Samsun Vezirköprü, Bitlis Merkez, Kahramanmaraş Sucatı mevkisi, Manisa Ahmetli ve Kütahya Tavşanlı da toplam 14 orman yangını çıktığını belirtti.

Aydın Çine-Akçaova, İzmir Gaziemir-Çamönü ve Manisa Ahmetli orman yangınlarının devam ettiğini ve müdahalenin sürdüğünü bildiren Bakan Pakdemirli, "Diğer 11 yangında yaptığımız çalışmalarla kontrolü sağladık" ifadelerini kullandı.

Manisa Ahmetli yangınının 16.00'da çıktığını ve yangına ilk müdahalenin 16.15'te yapıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Yangına 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Aydın Çine Akçaova yangını ise saat 12: 26'da başladı. İlk müdahale saat 12: 36 da yapıldı. Yangına 1 uçak, 10 helikopter 40 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 180 söndürme işçisi ile müdahalemiz devam ediyor" dedi.

İzmir'in Menderes Çamönü mevkisinde çıkan orman yangınına ise 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı" diye konuştu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah Politika
MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır...
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu Ekonomi
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor Güncel
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İnsanı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
İnsanı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
İstanbul'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü
İstanbul'da askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Bayram Yangın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 20:59:27. #1.15#
title