Bakan Pakdemirli'den Müsilajdan Etkilenen Balıkçılara Destek Açıklaması
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Bakan Pakdemirli'den Müsilajdan Etkilenen Balıkçılara Destek Açıklaması

Bakan Pakdemirli'den Müsilajdan Etkilenen Balıkçılara Destek Açıklaması
Habermetre - Haberler | Toplum

Son zamanlarda Marmara denizinde meydana gelen deniz salyası'ndan (müsilaj) dolayı birçok balıkçımız zarar gördü.

Son zamanlarda Marmara denizinde meydana gelen deniz salyası'ndan (müsilaj) dolayı birçok balıkçımız zarar gördü. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla müsilajdan etkilenen küçük balıkçı tekneleri için destekleme ödemesi yapılacak.

Bakan Pakdemirli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Marmara Denizindeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı tekneleri için; teknelerin büyüklüğüne göre 1000 TL ile 1450 TL arasındaki destek miktarını iki katına çıkarıyoruz dedi.

Bakan Pakdemirli; 1000 TL destek alan balıkçılarımız 2000 TL; 1450 TL destek alan balıkçılarımız da 2900 TL destekleme ödemesi alacak dedi.

Kaynak: Habermetre

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